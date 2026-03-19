La UE no logra que Orbán desbloquee el crédito de 90.000 millones a Kiev y lo fía todo a las elecciones húngaras

El presidente Zelenski se compromete a reparar el oleoducto y restablecer el flujo de petróleo, mientras la UE insiste en mantener el apoyo político y militar a Ucrania.

La UE condiciona desbloquear el préstamo al resultado de las elecciones húngaras del 12 de abril, donde el opositor Péter Magyar parte como favorito.

Orbán justifica el bloqueo alegando que Ucrania impide la llegada de petróleo ruso barato a Hungría por el oleoducto Druzhba, dañado tras un ataque ruso.

Viktor Orbán mantiene el veto húngaro al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, a pesar de la presión de los líderes europeos.

Los líderes europeos han fracasado este jueves en su intento de convencer al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el mejor aliado que le queda a Vladímir Putin en Bruselas, de que retire su veto al préstamo de 90.000 millones acordado por la UE para mantener a flote a Ucrania, que necesita el dinero en cuestión de semanas.

Pese al bloqueo absoluto y la urgencia de Kiev, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 todavía no quieren hablar de ningún plan B y lo fían todo al resultado de las elecciones húngaras del próximo 12 de abril, donde todas las encuestas dan como ganador al líder opositor, Péter Magyar, del partido democristiano Tisza.

El crédito se aprobó el pasado diciembre por unanimidad de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el propio Orbán, tras descartarse el uso de los fondos rusos congelados en la UE. Pero el primer ministro húngaro ha retirado su apoyo alegando que Kiev bloquea a propósito la llegada de petróleo ruso barato a través del oleoducto de Druzhba.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, replica que el oleoducto resultó gravemente dañado por un bombardeo ruso a finales de enero y se negaba a repararlo por el riesgo de que los trabajadores fueran víctimas de nuevos ataques del Kremlin. Pero los líderes de la UE le han forzado esta semana a acometer la reforma, ofreciendo además fondos comunitarios.

Sin embargo, ni las concesiones de Bruselas ni la presión del resto de jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo Europeo celebrado este jueves en la capital belga han surtido ningún efecto sobre Orbán.

"Queremos recuperar el petróleo que es nuestro y que ahora está bloqueado por los ucranianos. No apoyaré ninguna decisión que favorezca a Ucrania mientras Hungría no pueda acceder al petróleo que le pertenece", ha dicho el primer ministro húngaro a su llegada a la cumbre.

¿Le basta a Orbán el compromiso de Zelenski de reparar el oleoducto? "Estamos esperando nuestro petróleo, todo lo demás son cuentos de hadas. Solo nos creemos los hechos y el petróleo debe llegar a Hungría", ha respondido.

"Es algo existencial: de lo que estamos hablando no es de política, es existencial para Hungría, lograr el petróleo. Sin ese petróleo, todos los hogares y empresas húngaras irán a la bancarrota, no es una broma, no es un juego político", alega el primer ministro húngaro, que está sin embargo está utilizando este choque para impulsar su campaña electoral.

Durante la discusión a puerta cerrada, el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa ha sido muy duro con Orbán: su veto al crédito de 90.000 euros es "inaceptable" porque "vulnera los principios de buena fe y de cooperación sincera consagrados en los Tratados", según han informado fuentes diplomáticas.

Aunque Orbán lleva años bloqueando iniciativas de apoyo a Ucrania (veta también el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin), la UE considera que esta ocasión marca un salto cualitativo: es la primera vez que el líder húngaro revoca un acuerdo que él mismo había aprobado.

Costa le ha dicho además que la reparación del oleoducto de Druzhba no está en manos de la UE, sino que "depende exclusivamente de la capacidad de Ucrania para repararlo y de la voluntad de Rusia de no volver a destruirlo".

La Comisión Europea está trabajando con las autoridades ucranianas para prestarles apoyo, y el presidente Zelenski se ha comprometido a restablecer por completo el flujo de petróleo lo antes posible y a cumplir plenamente el papel de Ucrania como socio energético fiable de la UE, ha insistido.

Finalmente, Costa también ha criticado los ataques públicos de Zelenski a Orbán. "Esta escalada no beneficia a nadie", ha dicho.

Sin embargo, Orbán ha hecho oídos sordos a la presión de sus colegas y, en dos breves intervenciones, se ha limitado a repetir sus posiciones públicas. Y el resto de socios tampoco han propuesto alternativas, según las fuentes consultadas.

Al final, los líderes europeos han aprobado unas conclusiones en las que se comprometen a mantener el apoyo político, financiero y militar a Ucrania frente a la guerra de agresión de Ucrania. Como viene siendo habitual, tanto Hungría como Eslovaquia se han desmarcado de esta declaración.