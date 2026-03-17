La Hungría de Orbán se enroca en su veto al préstamo de 90.000 millones a Ucrania pese a las concesiones de la UE

El veto de Hungría complica el apoyo financiero a Ucrania y coincide con la proximidad de elecciones húngaras, donde Orbán teme injerencias externas.

La UE ha ofrecido apoyo técnico y financiación para reparar el oleoducto, pero Hungría sigue exigiendo la reapertura inmediata para desbloquear la ayuda.

Orbán justifica el bloqueo acusando a Ucrania de cortar deliberadamente el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Hungría mantiene su veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, pese a las concesiones de la Unión Europea.

La Hungría de Víktor Orbán -principal aliada que le queda al Kremlin en Bruselas- se enroca en su veto al crédito de 90.000 millones acordado por la Unión Europea para mantener a flote a Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia, pese a la última ronda de concesiones anunciada este mismo martes por los dirigentes comunitarios.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, han convencido a Volodímir Zelenski de proceder a la rápida reparación del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso barato a Hungría y Eslovaquia a través de Ucrania. La tubería fue dañada por bombardeos rusos el pasado 27 de enero.

Orbán había justificado su veto al préstamo a Kiev -aprobado en diciembre por unanimidad de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, incluido él mismo- acusando a Zelenski de bloquear deliberadamente el suministro de petróleo ruso a Hungría, porque considera que los daños en Druzhba son mínimos y que la tubería podría reabrirse de inmediato.

Según el Gobierno húngaro, el objetivo final de la UE y de Ucrania sería interferir en las elecciones del 12 de abril, donde todos los sondeos sitúan como favorito al líder de la oposición, Péter Magyar (del partido Tisza) tras dieciséis años de poder absoluto de Orbán.

El presidente de Ucrania replicó que la tubería sí quedó severamente afectada por los ataques rusos y se negaba hasta ahora a repararla por dos motivos: proteger a sus trabajadores de las bombas de Moscú y evitar que Vladímir Putin utilice los ingresos de la venta de petróleo a Hungría y Eslovaquia para financiar su guerra contra Kiev.

Aunque en un primer momento apoyaron la posición de Kiev, al final Von der Leyen y Costa han presionado a Zelenski para que acepte reparar Druzhba y han ofrecido además financiación de la UE para los trabajos.

"Nosotros y nuestros equipos hemos mantenido intensas discusiones con los Estados miembros y con Ucrania, en todos los niveles, para reparar y restablecer el flujo de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia", aseguran la presidenta de la Comisión y el jefe del Consejo en un comunicado conjunto.

"La UE ha ofrecido a Ucrania apoyo técnico y financiación. Los ucranianos han acogido y aceptado esta oferta. Los expertos europeos están disponibles de inmediato".

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad energética de todos los ciudadanos europeos. En este sentido, la Comisión Europea seguirá trabajando con las partes implicadas en la búsqueda de rutas alternativas para el tránsito de crudo no ruso hacia los países de Europa Central y Oriental", concluye la breve declaración.

Tras la conversación telefónica en la que Costa le ha informado de las últimas concesiones, Orbán ha publicado un vídeo en el que asegura que "la posición de Hungría se mantiene inalterada". Además del préstamo de 90.000 millones, Budapest bloquea el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú con el mismo argumento.

"Si el presidente Zelenski quiere recibir su dinero de Bruselas, entonces tendrá que reabrir el oleoducto Druzhba", insiste el primer ministro húngaro.

"La semana pasada, los ucranianos rechazaron recibir a nuestros expertos, aunque los enviamos allí. No quieren negociar. De hecho, admiten abiertamente que no tienen intención de dejar pasar petróleo ruso barato hacia Hungría".

"Me parece que están utilizando todo el bloqueo petrolero para intervenir en las elecciones húngaras en apoyo del partido Tisza. Por eso la situación es extremadamente simple: si no hay petróleo, no hay dinero", ha amenazado Orbán.

Por su parte, su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha pedido a Zelenski, Von der Leyen y Costa que "dejen el teatro y reinicien de inmediato el suministro de petróleo a través de Druzhba".

Szijjártó sostiene que el bloqueo fue coordinado entre Kiev, Bruselas y Berlín, y rechaza las afirmaciones de que se deba a problemas técnicos.

Aunque Orbán lleva años bloqueando iniciativas de apoyo a Ucrania, la UE considera que su veto al préstamo de 90.000 millones marca un salto cualitativo: es la primera vez que el líder húngaro revoca un acuerdo que él mismo había aprobado.

La reacción inicial de los dirigentes de Bruselas fue amenazar a Budapest con represalias por esta marcha atrás. Tras comprobar que esta estrategia no funcionaba, Von der Leyen y Costa han acabado presionando al presidente de Ucrania. Sin embargo, Hungría se enroca en su veto.

La cuestión se abordará durante la cumbre de líderes europeos de este jueves 19 de marzo en Bruselas. Kiev necesita los fondos con urgencia: desde la llegada de Donald Trump al poder depende exclusivamente de la UE para su supervivencia, y el primer pago estaba previsto para abril.

Sin embargo, los jefes de Estado y de Gobierno parecen resignarse a esperar a las elecciones en Hungría antes de buscar un plan B.