Rusia acepta no reclutar a más kenianos para luchar en Ucrania: más de 1.000 engrosaban el Ejército de Putin

Las claves nuevo Generado con IA Rusia y Kenia han acordado que los ciudadanos kenianos no serán reclutados oficialmente para luchar en la guerra de Ucrania. Más de 1.000 kenianos habían sido integrados en el Ejército ruso, atraídos por sueldos y bonificaciones elevadas. Redes de trata de personas y funcionarios corruptos facilitaron el reclutamiento y viaje de los kenianos a Rusia usando rutas alternativas. El ministro de Exteriores de Kenia aclaró que los kenianos ya no podrán alistarse en el Ejército ruso a través de vías oficiales.

Vladímir Putin se queda (oficialmente) sin un foco de reclutas para alistar en su Ejército y continuar empujando las líneas del frente en Ucrania. El Gobierno de Kenia ha anunciado este lunes un acuerdo con Rusia para que los nacionales kenianos no participen en la guerra en suelo europeo.

Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, tras mantener una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú. La inteligencia de Nairobi había desvelado el mes pasado que más de 1.000 kenianos habían sido reclutados para engrosar las filas del Ejército ruso.

Con promesas de un sueldo de unos 2.715 dólares mensuales y bonus superiores a los 9.000$, Moscú había fijado en antiguos soldados, agentes de Policía y desempleados de este país africano un objetivo fácil de convencer para reforzar su debilitada maquinaria bélica tras cuatro años de guerra y cientos de miles de bajas. Según Lavrov, todos se habían alistado de forma voluntaria.

Los ministros de Exteriores de Kenia y Rusia, este lunes en Moscú. Tatyana Makeyeva Reuters

Sin embargo, un informe presentado en febrero subrayaba que una red de funcionarios corruptos habría facilitado que grupos de trata de seres humanos reclutasen a ciudadanos kenianos para luchar en el Ejército ruso. Los cálculos arrojaban entonces unas cifras de más de un millar, cinco veces superior a lo que estimaban las autoridades locales.

Los flamantes soldados de las fuerzas armadas del Kremlin abandonaban su país con visas de turistas y viajaban a Rusia haciendo escala en Turquía o en Emiratos Árabes Unidos. Tras el aumento de la vigilancia en el aeropuerto de Nairobi, buscaron rutas alternativas a través de Uganda, Sudáfrica o la República Democrática del Congo.

Las agencias de reclutamiento colaboraron con personal corrupto del aeropuerto keniano, funcionarios de inmigración y otros trabajadores estatales, así como con personal de la embajada de Rusia en Nairobi y de la embajada de Kenia en Moscú para facilitar el viaje de los reclutas, según se detallaba en el informe presentado al Parlamento.

"Quiero dejar claro que hemos acordado que los kenianos no podrán ser reclutados a través del Ministerio de Defensa [de Rusia], ya no podrán alistarse", ha confirmado Musalia Mudavadi en un comunicado. "No queremos, bajo ningún concepto, que nuestra alianza con Rusia se defina únicamente desde la operación especial [en Ucrania], es mucho más amplia".