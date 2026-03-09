Von der Leyen dice que la UE ya no puede confiar en un orden mundial basado en reglas y debe proyectar su propio poder

Plantea la necesidad de reformar los instrumentos de política exterior de la UE para adaptarse a los cambios globales y aumentar la capacidad de respuesta europea.

La Unión Europea ya no puede confiar su bienestar a la defensa de un orden mundial basado en reglas y valores: ese mundo se ha ido y no va a volver. Si quiere proteger sus intereses, Bruselas tendrá que asumir otra lógica y empezar a proyectar poder con mucha más asertividad en la escena internacional. En definitiva, pasar a la ofensiva.

Ese es el mensaje que Ursula von der Leyen ha llevado este lunes a la conferencia anual de embajadores de la UE en Bruselas. “Necesitamos una política exterior más realista y guiada por los intereses, y debemos ser capaces de aplicarla”, sostiene la presidenta de la Comisión.

El primer escenario donde aplicar este nuevo pragmatismo es la guerra desatada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Von der Leyen ha dejado en segundo plano el debate sobre el respeto al derecho internacional y ha puesto el foco en lo que para ella es lo esencial: el fin del régimen de los ayatolás.

Con este planteamiento, la presidenta de la Comisión se distancia de Pedro Sánchez, el líder europeo que con más contundencia ha condenado la intervención de Trump. También se separa del francés Emmanuel Macron y de la italiana Giorgia Meloni, que han puesto en duda su encaje en la legalidad internacional, y se aproxima a la posición del canciller Friedrich Merz, que sostiene que “no es el momento de dar lecciones a nuestros aliados”.

"Escucharán distintas opiniones sobre si el conflicto en Irán es una guerra de elección o una guerra de necesidad. Pero creo que este debate pierde en parte el punto esencial. Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación, ver el mundo tal como es hoy", ha defendido la jefa de la Comisión.

"Quiero ser clara: no debe derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo", alega Von der Leyen.

Muchos iraníes, dentro del país y en toda Europa y el mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jamenei. Y también muchas más personas en toda la región. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. El pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sepamos que esto estará lleno de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra", ha dicho la alemana.

En todo caso, Von der Leyen admite que la intervención ha provocado "un conflicto regional con consecuencias no deseadas", con un "efecto contagio" que "ya es hoy una realidad, ya sea en la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, o el desplazamiento de personas".

"Todo esto muestra lo precaria que es hoy la situación global, lo diversas que son las amenazas y cómo Europa siempre se verá afectada por lo que ocurra en el mundo. Así que la idea de que simplemente podemos replegarnos y retirarnos de este mundo caótico es, sencillamente, una falacia", ha apuntado.

En todo caso, Von der Leyen subraya que "Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ya se ha ido y que no volverá".

"Siempre defenderemos y preservaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos".

"Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder con mayor firmeza. Por ejemplo, para contrarrestar la agresión y la injerencia extranjera con todas nuestras herramientas, ya sean económicas o diplomáticas, tecnológicas o militares", alega la presidenta de la Comisión.

"O siendo mucho más pragmáticos a la hora de hacer negocios en el mundo. En mis viajes por el mundo he hablado con muchos de ustedes que han señalado lo mismo: Europa necesita pasar a la ofensiva y empezar a aprovechar las oportunidades que existen", ha indicado Von der Leyen.

A su juicio, este cambio de paradigma exige una reforma en profundidad de los instrumentos europeos en materia de política exterior, en particular de la regla de la unanimidad, que a menudo retrasa o paraliza la actuación de la UE en el mundo.

"Necesitamos reflexionar urgentemente sobre si nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestra toma de decisiones -todas diseñadas en un mundo de posguerra de estabilidad y multilateralismo- han seguido el ritmo de la velocidad de los cambios que nos rodean".

"Si el sistema que construimos -con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso- es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico".

"Sé que este es un mensaje duro y una conversación difícil de tener. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esta tensión en su trabajo diario. El punto es que, si creemos -como yo creo- que necesitamos una política exterior más realista y guiada por los intereses, entonces debemos ser capaces de aplicarla", les ha dicho Von der Leyen a los embajadores.