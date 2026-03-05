Meloni, en la línea de España: Italia "no quiere participar" en la guerra pero enviará ayuda militar a los países del Golfo

Las claves nuevo Generado con IA Italia, siguiendo la postura de España, afirma que no participará en la guerra pero enviará ayuda militar a países del Golfo. La primera ministra Giorgia Meloni subraya que Italia no está en guerra ni quiere entrar en ella, y que el uso de las bases estadounidenses en el país requerirá aprobación parlamentaria. El ministro de Defensa admite que el ataque de EEUU a Irán violó el Derecho internacional y que cualquier uso de bases italianas seguirá el mismo criterio que el de España. Meloni alerta sobre la creciente crisis del derecho internacional y las organizaciones internacionales, y expresa preocupación por la reacción de Irán y el riesgo de escalada.

Italia sigue la línea que ha iniciado España. La primera ministra Giorgia Meloni ha asegurado que su país "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella" y recordó que, si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano, deberá recibir luz verde del Parlamento.

"No estamos en guerra ni queremos entrar en ella", ha afirmado Meloni, que se ha mostrado próxima a Donald Trump desde el inicio de su mandato, tras cinco días de silencio desde el inicio de la ofensiva.

Sus palabras las ha confirmado poco después el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en un discurso ante el Parlamento.

Durante su intervención, ha admitido que el ataque de EEUU a Irán ha tenido lugar "violando el Derecho internacional" y que "el uso de las bases militares italianas será el mismo que el de las españolas y de Sánchez".

Por tanto, todo uso de esas instalaciones militares tendrá que recibir el visto bueno del Congreso.

La primera ministra no se mostró tan contundente, pero sostuvo que la situación "es preocupante" y mostró su temor "por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional y de las organizaciones internacionales".

"El mundo está cada vez más sumido en el caos", declaró Meloni, que mostró su sorpresa "por la reacción indisciplinada de Irán , que consiste básicamente en bombardear a todos los países vecinos".

Entre los países atacados por Teherán, incluyó a "aquellas naciones que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles".

