Ribera avisa a Trump de que no puede romper el comercio con España: "Las competencias son de la UE y se pactan en bloque"

Las claves nuevo Generado con IA Teresa Ribera advierte que las represalias comerciales de Trump contra España no son posibles porque las competencias son de la Unión Europea y se negocian en bloque. La vicepresidenta de la Comisión Europea pide respeto al derecho internacional tras las amenazas de Trump por el uso de las bases militares en Morón y Rota. La Comisión Europea defiende a España y recalca que protegerá los intereses de todos los Estados miembros ante cualquier amenaza comercial de EEUU. Trump calificó a España como "un socio terrible" de la OTAN tras la negativa a autorizar el uso de bases militares para operaciones en Irán.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha advertido a Donald Trump que "no es posible lanzar represalias" contra España ni otro país de la UE después de que amenazara este martes con romper el comercio con nuestro país por impedir el uso de las bases militares en Morón y Rota para atacar Irán.

"Las negociaciones comerciales corresponden a la Comisión Europea y no es posible hacer una fragmentación y una división de los Estados miembros. Trump no se puede salir de la foto", ha asegurado este miércoles en una entrevista en la Ser.

Ribera ha insistido en que "todas las competencias" en materia económica son de la Comisión Europea y que "el comercio exterior de la UE se negocia en bloque".

"Y eso lo sabe EEUU", ha apuntado, para dejar claro que a la Administración Trump "no les interesa romper relaciones con la UE ni con España".

El tono "bravucón" de Trump

Por ello, ha pedido "respeto para el derecho internacional" tras las amenazas del republicano a España. "Hay que respetarse los unos a los otros, a los ciudadanos, los acuerdos y a Europa", ha añadido la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia.

En este sentido, ha opinado que la afirmación de Trump de "cortar" el comercio con nuestro país "se parece a sus amenazas en tono bravucón sobre Groenlandia", por lo que ha dejado claro que "lo importante ahora es mantenerse firme".

"Esta forma de expresarse de Trump es profundamente perturbadora para la gente y la economía. Esa manera de hablar de Keir Starmer, de Macron, de Sánchez...", ha proseguido.

Sobre la guerra en Irán, Teresa Ribera ha calificado de "sumamente grave la situación que se está viviendo en Oriente Medio".

"Todos sabemos que la situación en Irán era terrible, pero el respeto al derecho internacional es la premisa fundamental, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país. Si no, nos podríamos encontrar con situaciones muy difíciles de justificar que podrían ser empleadas como argumento por parte de otros para seguir desarrollando la tentación del uso de la fuerza frente a terceros", ha subrayado.

Además, la exministra ha destacado el papel que juega la Unión Europea dentro de este conflicto.

"Europa tiene algo que decir y lo tiene que decir con más contundencia todavía. Hay que respetar a los ciudadanos, hay que respetar la soberanía de los Estados, hay que respetar los acuerdos y hay que respetar a Europa. En este caso, se están confundiendo planos por todos los lados. Hay un aspecto que necesita mucho respeto también: el derecho internacional. El uso de la fuerza requiere el cumplimiento de condiciones, procedimientos y requisitos. Por tanto, sí, Europa tiene mucho que decir", apunta.

Bruselas defiende a España

Este martes, la Comisión Europea salió en defensa de España, cuarta economía del euro, tras las amenazas de Trump, a quien exigió que cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea, y dejando claro que defenderá los intereses del bloque.

"La postura de la Unión Europea no ha cambiado", explicó el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien insistió en que Bruselas está "preparada para defender" los intereses de los Estados miembro como cuando Washington amenazó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en Defensa.

"La Comisión siempre garantizará y velará por la plena protección de los intereses de la UE", añadió.

Un "socio terrible"

Trump amenazó ayer con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con nuestro país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.



También afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.



Ante ello, el Ejecutivo ha asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU.