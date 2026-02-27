Al menos un muerto y 39 personas heridas al descarrilar un tranvía en el centro de Milán

Una víctima yace en el lugar donde ha descarrilado un tranvía en el centro de Milán. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán. El accidente ocurrió en la calle Vittorio Veneto, aunque todavía se desconocen las causas del descarrilamiento. Cinco ambulancias y equipos de protección civil acudieron al lugar, instalando una tienda de campaña para atender a los heridos.

El accidente se produjo en la calle Vittorio Veneto por causas que aún se desconocen.

Cinco ambulancias acudieron al lugar de los hechos, mientras que equipos de protección civil instalaron una tienda de campaña para ayudar a los heridos.

