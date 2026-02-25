Las claves nuevo Generado con IA Reino Unido ha detenido la ratificación del acuerdo para devolver la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. La decisión se produce tras las críticas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el acuerdo como un "gran error". La base militar de Diego García, ubicada en las islas Chagos y utilizada por Reino Unido y Estados Unidos, es el principal motivo de preocupación de Trump. El acuerdo contemplaba ceder la soberanía a Mauricio, pero mantener el control de Diego García mediante un contrato de arrendamiento de 99 años.

Ganarse el favor de Donald Trump —o al menos no enfadarlo— se ha vuelto un deporte de alto riesgo para políticos de todo el mundo. Este miércoles, Reino Unido ha paralizado la ratificación de un acuerdo para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, a Mauricio.

La decisión, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hamish Falcone, llega después de que el presidente estadounidense criticara nuevamente el acuerdo y afirmara que el primer ministro, Keir Starmer, estaba "cometiendo un gran error". La preocupación de Trump se centra en que el pacto incluye una isla donde se encuentra la base estadounidense-británica Diego García.

El año pasado, Starmer acordó ceder la soberanía de las islas del Océano Índico a Mauricio, manteniendo al mismo tiempo el control de Diego García mediante un contrato de arrendamiento de 99 años, que garantiza la continuidad de las operaciones estadounidenses en la base.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora, puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.