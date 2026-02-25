La 'diplomacia MAGA' incendia Europa: los embajadores de Trump fuerzan conflictos con múltiples gobiernos de la UE

El comportamiento de estos 'embajadores MAGA' ha generado críticas por su falta de respeto a las instituciones y costumbres de los países anfitriones.

La reacción de la administración Trump en redes sociales fue vista por Francia como una intromisión en asuntos internos y una instrumentalización del dolor.

El embajador de EEUU en Francia, Charles Kushner, fue sancionado por el Gobierno francés tras comentarios sobre la muerte de un activista ultraderechista en Lyon.

La potestad de designar embajadores es un recurso que los candidatos a la presidencia de EEUU han usado tradicionalmente para recompensar a aliados o conseguir el apoyo de rivales. No es raro que un gran donante de campaña sea designado a cambio para una cancillería en Europa, un destino tranquilo y de prestigio. La sanción al jefe de la diplomacia estadounidense en París, Charles Kushner, evidencia que Donald Trump los ha elegido también para el conflicto.

Kushner había sido llamado a consultas en la tarde del lunes 23 de febrero para explicarse por los comentarios formulados por la administración Trump en redes sociales tras la muerte de Quentin Deranque, un joven activista ultranacionalista que fue agredido en Lyon por varias personas de extrema izquierda. El Elíseo consideró el mensaje, formulado por la Oficina de Contraterrorismo de EEUU y traducido por la embajada en París, como una intromisión.

En el texto, los representantes de EEUU consideraban que "el extremismo violento de izquierdas se encuentra en alza", y que la muerte de Deranque, de 23 años, demostraba "la amenaza que representa para la seguridad pública". El Departamento de Estado que lidera Marco Rubio advertía que "seguirían monitoreando la situación" y esperaban que los "autores de estas violencias" fueran procesados.

El suceso ha provocado una animosidad particular en el Ejecutivo de Emmanuel Macron. El propio presidente de Francia se encolerizaba con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, por condenar también el "extremismo de izquierdas". En la misma línea, el ministro de Exteriores francés,Jean-Noël Barrot, había reaccionado con dureza antes de llamar a consultas a Kushner ante lo que consideraba una "instrumentalización del dolor".

Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper.

L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque… https://t.co/90BOijTxhR — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) February 20, 2026

"No tenemos ninguna lección, al respecto de la violencia en particular, que aprender de la internacional reaccionaria", contraatacaba Barrot. "Los análisis de la vida política y de la violencia que ocupa posiciones nos los podemos servir nosotros mismos con suficiente elocuencia". Kushner estaba citado a presentarse a las 19.00h en la sede ministerial del quai d'Orsay, pero envió a un subalterno a comunicar que se ausentaba por motivos personales.

Era la segunda vez que el embajador estadounidense era convocado y daba plantón en menos de un año. El pasado agosto, fue instado a responder por las acusaciones contra Macron de tibieza contra el antisemitismo. Este segundo desplante ha tenido consecuencias: Barrot le achaca una "incomprensión básica de las implicaciones básicas de una misión de embajador" y le impide el acceso a cualquier instancia del Gobierno de Francia.

No obstante, el Elíseo también tiende un ramo de olivo. El comunicado matiza que dicha sanción quedará derogada desde el momento en el que Kushner comparezca, de modo que se puedan celebrar "los intercambios diplomáticos que permitan aliviar las fricciones que, de forma inevitable, surgen de una relación de amistad que se remonta a 250 años atrás".

El embajador de Estados Unidos en Francia Charles Kushner en un acto en París. Reuters

A última hora del martes, fuentes del entorno de Barrot filtraban que Kushner había llamado al ministro francés. En esa conversación, el embajador estadounidense se habría comprometido a "no volver a interferir" en el debate público de Francia.

Conflictos en otras capitales

El perfil de Charles Kushner es paradigmático de los hombres de los que suele rodearse Donald Trump. Magnate de la construcción, condenado por malversación e indultado por el propio Trump, y con vínculos con Israel, es además consuegro del presidente de EEUU. Su hijo Jared Kushner, otro de los colaboradores habituales de la Casa Blanca, es el marido de Ivanka Trump.

Esta biografía, así como el choque frontal con los gobiernos a los que han sido enviados en misión diplomática, apunta a ser la tendencia entre los 'embajadores MAGA (Make America Great Again, el movimiento fundado por Trump). Tom Rose, embajador en Polonia, anunció unilateralmente que rompía con el presidente de la Cámara Baja polaca por negarse a apoyar la candidatura al Nobel de la Paz que codiciaba el presidente de EEUU.

El pasado diciembre, Ken Howery, cofundador de Paypal y embajador en Dinamarca, indignó al país en plena controversia por Groenlandia al retirar las banderas en la legación que honraban a soldados daneses caídos en Afganistán. La decisión, que parecía encuadrarse en las críticas de Trump por la contribución de los aliados europeos a la OTAN, fue respondida con decenas de nuevas banderas plantadas frente a la embajada.

Sin embargo, ninguno ha alcanzado la acritud de Bill White, embajador estadounidense en Bélgica. Él también, como Kushner, comenzó acusando al Ejecutivo belga de "antisemitismo" por no frenar una investigación sobre circuncisiones realizadas de forma irregular en Amberes. Los practicantes eran mohels, una figura tradicional en el judaísmo, que no habría realizado el rito con sanitarios presentes como obliga la ley.

Anti Semitism is UNACCEPTABLE in any form & it must be rooted out of our society.



President TRUMP @POTUS @realDonaldTrump @JDVance @VP @SecRubio @StateSEAS @DeputySecState and I call upon all of Belgium to do a much better job on this subject !



TO BELGIUM,



SPECIFICALLY YOU… — Ambassador Bill White (@BillWhiteUSA) February 16, 2026

En un furibundo post con mayúsculas, imitando el propio estilo de Trump, defendía los "miles de años de experiencia' de los mohels y exigía que se pusiera fin a la investigación. El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, llamaba entonces a White a consultas. "Un embajador acreditado tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestro sistema judicial", censuraba.

Sin embargo, este era solo el comienzo de una semana de furia en la que White ha atacado a varios políticos belgas, a menudo en forma de comentarios a sus 'posts' en redes sociales. El punto álgido llegó cuando acusó al ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, de "sugerir quemar el dinero negro" del partido socialista flamenco. Se trata de una referencia a un escándalo de los años 90 por el que Vandenbroucke nunca fue acusado o inculpado.

El estupor por el comportamiento de White, que donó 5 millones de dólares a la campaña de Trump, alcanzó al primer ministro de Bélgica, Bart de Wever. El mandatario lamentaba la costumbre estadounidense de mandar a personas cercanas al presidente en lugar de diplomáticos de carrera. "[White] busca la polémica con figuras políticas nacionales. Nunca habíamos visto algo así".

La controversia por el comportamiento de los 'embajadores MAGA', no obstante, no se limita a esta orilla del Atlántico. Charles S. Shapiro, exembajador de EEUU en Venezuela y expresidente del Instituto de las Americas, lo resumía de esta manera: "Como antiguo embajador, una de las reglas básicas es que si el ministro de Exteriores del país que te hospeda te convoca, vas. Y eres puntual. No es optativo".