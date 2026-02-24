Zelenski afronta el quinto año de guerra en Ucrania con su popularidad en mínimos y su rival Zaluzhnyi en auge

La opinión pública ucraniana se muestra cada vez más pesimista respecto al final de la guerra, y Zaluzhniy emerge como posible figura política alternativa.

La relación entre Zelenski y Zaluzhniy se deterioró tras desacuerdos sobre la estrategia militar y un incidente con el servicio de seguridad ucraniano.

El general Valeri Zaluzhniy, actual embajador en Reino Unido y exjefe de las Fuerzas Armadas, cuenta con un 72% de confianza ciudadana, superando a Zelenski.

Zelenski afronta su quinto año de guerra en Ucrania con su popularidad en mínimos históricos, descendiendo del 90% inicial al 62%.

La madrugada del 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin anunciaba al mundo el inicio de una "operación militar especial" destinada a la "desmilitarización y descalificación de Ucrania". Pocos días después de la invasión, el presidente ruso declaraba que todo iba "de acuerdo con el calendario". Cuatro años más tarde, parece que no es así.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afronta su quinto año de guerra en un momento en el que su popularidad ha vuelto a caer a niveles mínimos, mientras que Valeri Zaluzhniy, actual embajador en el Reino Unido, alcanza el máximo de aceptación por los ucranianos.

El pasado mes de enero, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), un organismo independiente que trabaja en colaboración con la Universidad Nacional de Kiev, publicó los resultados de la última oleada de la encuesta sobre la confianza de los ucranianos en sus políticos.

El presidente Zelenski obtuvo un 62%, lejos del 90% alcanzado tras los primeros meses de la guerra, y significativamente por debajo del 74% conseguido en mayo de 2025.

La figura pública que obtiene un índice de confianza más alto en este momento es Zaluzhniy, con un 72%. Los dos son viejos conocidos: el embajador fue nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por el propio Zelenski en julio de 2021.

¿Quién es Zaluzhniy?

Valeri Zaluzhniy (Zviáhel, Ucrania, 1973) es un militar con una carrera brillante: con sólo 44 años alcanzó el grado de general. En 2020 se graduó en Relaciones Internacionales por la Academia Ostroh, en el óblast de Zhitómir, al noroeste de Ucrania.

Fue él quien diseñó la estrategia de contención en los alrededores de Kiev, frenando el avance de las tropas rusas a solo 30 kilómetros de la capital. El desgaste de esta operación fue decisivo para el éxito de la contraofensiva de Járkov y en dos semanas expulsó a los rusos de buena parte del óblast. Los analistas militares lo consideraron un "golpe maestro táctico".

Sin embargo, la relación entre el presidente de Ucrania y su jefe de las Fuerzas Armadas se tensó a raíz de un incidente que no se ha conocido hasta ahora. Después de una intensa discusión con Zelenski y su gabinete sobre el plan de defensa, el general se encontró al regresar a su domicilio con un registro por parte del SBU, el servicio de seguridad de Ucrania.

Según oficiales de inteligencia, el registro se había producido por un error en la comunicación interna de la dirección que debía ser investigada. El incidente se cerró sin más consecuencias, pero la relación de confianza entre Zelenski y el jefe de las Fuerzas Armadas quedó deteriorada para siempre.

El punto de ruptura principal fue el fracaso de la contraofensiva en 2023. En una entrevista otorgada a Associated Press este 19 de febrero, el general reconoce que su plan había sido concentrar las tropas en "un puño único" para romper el frente en Zaporiyia, pero fracasó porque Zelenski y su gabinete, siempre según el medio, no quisieron comprometer los recursos que requería el general.

En una columna que firmó en noviembre pasado en el medio ucraniano Liga.net, Zaluzhniy declaró que "No importa que el mando militar trate de crear una estrategia si luego no existe la voluntad política de ponerla en marcha". "Fue un año muy duro. Mi gabinete y yo no comprendíamos por qué las cosas iban de mal en peor", añadió.

En ese mismo medio, el embajador sostuvo que el desenlace más probable es un "congelamiento" de las líneas del frente y que la guerra puede derivar en una forma de "conflicto congelado prolongado".

Esa misma sensación parece alcanzar a la población. En una encuesta reciente del KIIS, se muestra la deriva pesimista de la opinión pública: en octubre de 2025, un tercio de la población creía que la guerra terminaría pronto, como muy tarde en el primer trimestre de 2026. Tres meses más tarde, solo un 20% lo creía así.

Encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de la Universidad de Kiev en enero de 2025. EE

La popularidad de Zelenski se estanca y los ucranianos cada vez desconfían más de que se acerque el ansiado final de la guerra. Mientras, el embajador Zaluzhniy aparece como un serio candidato que ensombrece la figura del presidente en un hipotético escenario de elecciones próximas.

Él prefiere no hablar de ambiciones políticas porque considera que lo más importante mientras Ucrania se defiende de la invasión rusa es que el país permanezca unido. "Hasta que termine la guerra o se levante la ley marcial, no voy a hablar de esto y no he hecho nada al respecto", manifestó.

Pero lo cierto es que asesores, figuras del partido y expertos políticos se han acercado a él ofreciéndose para ayudarle a diseñar una campaña. No ha faltado, entre ellos, un viejo conocido de Trump, jefe de campaña en las presidenciales de 2016 y reconocido afín al Kremlin. "Le di las gracias por fijarse en mí, pero le dije que no necesitaba sus servicios", afirmó Zaluzhnyi.