'Hollywood contra Zelenski': una red de bots rusos difunde videos 'fake' de actores que impulsan narrativas pro-Kremlin

Las claves nuevo Generado con IA Una red de bots rusos ha difundido videos manipulados de actores de Hollywood que instan a presionar a Ucrania para aceptar un acuerdo de paz propuesto por Rusia. Estos videos, generados mediante inteligencia artificial, aparecieron en X y TikTok bajo el hashtag #HollywoodagainstZelensky y buscaban debilitar el apoyo europeo a Ucrania. Las publicaciones usaban clips reales y voces manipuladas de celebridades como Gabriella Pizzolo, Nikki Blonsky y Jon Seda, pero no aparecían en sus cuentas oficiales. La campaña fue atribuida a la red de bots 'Matryoshka', alineada con el Estado ruso y especializada en impulsar narrativas antiucranianas mediante desinformación.

Justo este martes se ha cumplido el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Con las negociaciones de paz sobre la mesa, el futuro se cierne poco halagüeño para los ucranianos, ya que Rusia, poco a poco, gana terreno al este del país ante la falta de apoyo militar de Donald Trump —que ha dejado en manos de los socios europeos esa responsabilidad— y en las negociaciones tripartitas con Moscú y Washington abocan a Kiev a aceptar cesiones complicadas.

A lo largo de estos cuatro años, los bulos y las sucesivas campañas de desinformación han sido una constante.

En #UkraineFacts, una base colaborativa impulsada por la fact-checker española Maldita.es y en la que han participado más de 100 organizaciones de fact-checking de 88 países, se registraron más de 3.000 contenidos desinformadores sobre este tema.

Es un hecho que la inteligencia artificial (IA) está en auge y presente casi diariamente en nuestras vidas. Sin embargo, se convierte en un arma de doble filo. Ahora, la IA juega un papel fundamental en los contenidos desinformadores en general y sobre la guerra de Ucrania en particular.

Con esta tecnología han circulado por las redes publicaciones que intentan manipular no solo a los ciudadanos sino también a futuros combatientes.

La última "hazaña" vista en X y TikTok es una campaña coordinada que difunde vídeos manipulados de actores bajo el hashtag #HollywoodagainstZelensky para impulsar narrativas pro-Kremlin y debilitar el apoyo europeo a Ucrania.

Se trata de videos generados por inteligencia artificial en los que aparecen estrellas de Hollywood instando a los líderes europeos a presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz en los términos propuestos por Rusia.

Varios videos fueron difundidos en X y Telegram por cuentas sin seguidores ni información biográfica y con nombres de usuario genéricos, pero que se compartieron masivamente y acumularon cientos de 'me gusta' antes de que se retiraran de TikTok y X. Sin embargo, The Cube, el equipo de verificación de datos de Euronews, los localizó y los mostró antes de que desaparecieran.

En las publicaciones se encontraban supuestos mensajes personalizados de famosos, entre ellos los actores estadounidenses Gabriella Pizzolo —conocida por su papel en Stranger Things—, Nikki Blonsky —protagonista en la película de Hairspray— y Jon Seda —partícipe en Gladiator y en la serie Homicide—.

El protagonizado por Pizzolo utilizaba un clip suyo subido a la plataforma Cameo, en la que los famosos pueden ofrecer y vender mensajes personalizados a sus fans.

La publicación comienza con un fragmento real antes de que aparezcan imágenes de la guerra de Ucrania acompañadas de una voz en off manipulada que acusa a los líderes europeos de cometer fraude fiscal para apoyar a Kiev.

Blonsky carga contra el presidente ucraniano y sentencia que "ayudar al presidente Zelenski dejará una mancha sangrienta en la historia de Europa y Estados Unidos".

El video manipulado de la actriz anima a los espectadores a apoyar la campaña #HollywoodagainstZelensky. "Así que les pido a todos los que apoyaron a Zelenski, el ladrón y el tipo que arruinó nuestra economía, que se unan a la campaña de Hollywood contra Zelenski", aseguraba Blonsky.

Asimismo, exige que "Zelenski se vea obligado a firmar un tratado de paz y Ucrania devuelva el dinero desperdiciado en él".

Todas estas publicaciones no aparecen en las cuentas de redes sociales verificadas de las celebridades implicadas. Se han compartido en medio de la frustración de Zelenski por las conversaciones de paz con Rusia, mediadas por Estados Unidos, cuando la guerra entra en su quinto año.

La campaña

Las cuentas que difundieron los videos manipulados compartían un sitio web que no respondía y no estaba registrado, según los investigadores del colectivo Antibot4Navalny, que estudia las redes de bots en Rusia y otros países.

Según ellos, quien introdujo la campaña en redes sociales fue 'Matryoshka', una red de bots alineada con el estado ruso.

🧵 Matryoshka, Russian-state aligned bot network has introduced a hashtag #HollywoodAgainstZelensky yesterday.



With deepfaked audio, multiple manipulated Cameo videos make celebrities to "demand" that European leaders force Zelensky to sign a peace treaty on Russia's terms. pic.twitter.com/lWfTcQ2XdE — bot blocker | блокировщик ботов (@antibot4navalny) February 17, 2026

Los investigadores afirman que se trata de una operación de larga duración con la que suelen hacerse pasar por fuentes creíbles, como medios de comunicación legítimos, agencias gubernamentales y figuras públicas, para sembrar la confusión e impulsar narrativas antiucranianas.

Es conocida por un pequeño grupo de cuentas anónimas que publican contenidos falsos que luego son amplificados por una red más amplia, ocultando el origen de la desinformación.

El colectivo Antibot4Navalny explica que esta campaña es la primera vez que la red 'Matryoshka' utiliza un hashtag para difundir sus vídeos e intenta crear un evento en la vida real, animando a los espectadores a cargar contra Zelenski en Hollywood Boulevard.