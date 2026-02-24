Francia veta al embajador de EEUU el acceso al Gobierno por "instrumentalizar" la muerte de un ultraderechista en Lyon

El embajador de Estados Unidos en Francia Charles Kushner en un acto en París. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Francia ha vetado al embajador de EEUU, Charles Kushner, el acceso directo al Gobierno por criticar la respuesta francesa a la muerte de un ultraderechista en Lyon. El Ministerio de Exteriores francés acusa a Kushner de "instrumentalizar" el asesinato de Quentin Deranque y de injerencia en asuntos internos. La crisis diplomática se agrava tras la denuncia de la Embajada de EEUU sobre el auge del extremismo violento de izquierdas en Francia. Charles Kushner, consuegro de Donald Trump y condenado en el pasado por evasión fiscal, ya había sido convocado anteriormente por sus críticas a la política francesa.

El Ministerio de Exteriores de Francia ha vetado al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, el acceso directo a miembros del Gobierno francés después de que el diplomático no haya acudido a una reunión convocada para protestar por lo que considera una injerencia por sus críticas por la muerte a golpes del joven ultraderechista Quentin Deranque en Lyon el pasado 14 de febrero.

"No se ha presentado. Ante esta aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro de Exteriores Jean-Noel Barrot ha solicitado que no se le permitiera seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés", han confirmado este lunes fuentes diplomáticas francesas.

Pese a ello, "sigue siendo posible" que el embajador de EEUU en Francia "cumpla con su misión y se presente en el Quai d'Orsay -sede de la cartera de Exteriores- para que podamos mantener las conversaciones diplomáticas que permitan limar las asperezas que, inevitablemente, pueden surgir en una relación de amistad que dura ya 250 años".

Crisis diplomática

Jean-Noel Barrot anunció este domingo que convocaría este lunes a Charles Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, por "instrumentalizar" el asesinato de Deranque y dejó claro que Francia "no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional".

Pero el embajador de EEUU, que ocupa el cargo al frente de la embajada en París desde julio de 2025, no acudió ni dio explicaciones del plantón.

Esta crisis diplomática tiene lugar después de que la Embajada de EEUU en Francia denunciara en redes sociales que el "extremismo violento de izquierdas está en auge" y que "su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".

Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper.

L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque… https://t.co/90BOijTxhR — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) February 20, 2026

"Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los autores de estos actos violentos sean llevados ante la justicia", agregaba el mensaje, que fue también publicado por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos estadounidense, Sarah B. Rogers.

Ante esto, el ministro de Exteriores francés no dudó en señalar este fin de semana que Francia no permite que otros países les den lecciones sobre su política interior, tras condenar el asesinato de Deranque porque "cualquier acto de violencia, venga de donde venga es condenable", y de haber pedido que se rechace la violencia "en las palabras y en los hechos".

"No tenemos ninguna lección que recibir", subrayó Barrot, dejando entrever que esa no es la primera vez que las autoridades de Estados Unidos o el embajador Kushner hacen comentarios sobre política interior francesa.

Condenado e indultado por Trump

El embajador estadounidense en Francia ya fue convocado una vez a finales del pasado agosto por criticar al presidente del país, Emmanuel Macron, por su "inacción" para combatir el antisemitismo.

En esa ocasión Kushner tampoco acudió y lo hizo en su lugar un encargado de negocios norteamericano.

En 2005, Charles Kushner padre fue sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable de 18 cargos de evasión fiscal, manipulación de testigos y donaciones ilegales a campañas, paradójicamente a favor del Partido Demócrata.

En 2020, Trump acabó indultando a Kushner, uno de los más de dos docenas de perdones que el entonces presidente emitió después de perder su candidatura a la reelección frente a Joe Biden.