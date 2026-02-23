La Policía detiene a Peter Mandelson, exembajador británico en EEUU, tras salir a la luz sus lazos con Jeffrey Epstein

Está bajo investigación por acusaciones de mala conducta en el cargo público.

Las claves nuevo Generado con IA La Policía británica ha detenido a Peter Mandelson, exembajador en EEUU y exministro laborista, por sus vínculos con Jeffrey Epstein y presunta mala conducta en el cargo público. Documentos y correos revelan una amistad estrecha entre Mandelson y Epstein, incluyendo viajes en el 'Lolita Express' y estancias en propiedades del magnate tras su condena por abuso de menores. Se sospecha que Mandelson compartió información confidencial del Gobierno británico con Epstein durante la crisis financiera de 2008, lo que ha motivado investigaciones policiales y consecuencias políticas. El escándalo ha provocado la caída pública y profesional de Mandelson, quien ha sido destituido, abandonó el Partido Laborista y ha pedido disculpas a las víctimas de Epstein.

Policías de paisano han arrestado este lunes en su vivienda de Londres al exembajador de Reino Unido en EEUU, Peter Mandelson, por sus vínculos con el 'caso Epstein', según informó The Times.

El exministro en los gobiernos laboristas de Tony Blair y de Gordon Brown está bajo investigación por acusaciones de mala conducta en el cargo público.

Esta detención se produce después de que el pasado jueves fuera detenido durante cerca de 13 horas el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en el cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.

El diplomático fue arrestado en un domicilio de Camden este lunes y trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado.

Estrecha amistad con Epstein

Peter Mandelson mantuvo durante años una amistad estrecha con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Correos, agendas y documentos judiciales publicados desde 2024 muestran que el exministro laborista y exembajador en Washington siguió tratando a Epstein como un “amigo íntimo” incluso después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores.

En una dedicatoria para el 50 cumpleaños del financiero llegó a referirse a él como su “mejor amigo” y en varios emails le expresaba admiración, apoyo y consejos sobre cómo responder a la condena, citando incluso a “El arte de la guerra”.

Las revelaciones incluyen viajes en el avión privado de Epstein y estancias en propiedades asociadas al magnate, como su apartamento de Manhattan y su isla en el Caribe.

Registros de vuelo y testimonios de antiguos empleados apuntan a que Mandelson voló al menos una vez en el llamado “Lolita Express” y que Epstein pagó varios billetes comerciales a su nombre, por valor de más de 7.000 dólares.

Fotografías y relatos de personal de servicio lo sitúan además pasando varios días en Little Saint James, la isla privada de Epstein, años después de que éste hubiera sido condenado por explotación sexual.

Información confidencial

La parte más explosiva del caso no es solo la cercanía social, sino las sospechas de tráfico de influencias y uso de información confidencial.

Diversos correos sugieren que, durante la crisis financiera de 2008, cuando era ministro de Empresa, Mandelson compartió con Epstein datos sensibles sobre debates internos en el Gobierno británico, la salud de la economía y posibles medidas regulatorias, incluidos planes de rescate bancario y un impuesto especial a los bonus de la City.

En algunos mensajes parece incluso ofrecerse a presionar al Tesoro o a otros ministros en línea con los intereses de bancos con los que Epstein hacía negocios.

Estas conexiones han desencadenado investigaciones policiales y fuertes consecuencias políticas. La Policía Metropolitana y otras fuerzas están examinando posibles delitos de mala conducta en cargo público y la relación entre los vuelos de Epstein a aeropuertos británicos y el círculo de contactos que construyó, con Mandelson en el centro de esa red.

El propio ex primer ministro Gordon Brown ha denunciado públicamente como “inexcusable” que un miembro de su Gobierno compartiera información de mercado con un condenado por delitos sexuales, y el Congreso de Estados Unidos ha pedido la cooperación de Mandelson en las pesquisas sobre el entramado financiero de Epstein.

La caída de Madelson

El escándalo ha tenido repercusiones a nivel personal y profesional para Mandelson.

Fue destituido como embajador en Washington en 2025, ha dejado el Partido Laborista y la Cámara de los Lores, y su consultora Global Counsel se ha desvinculado de él.

Tras negar durante años la gravedad de la relación, hoy dice que se dejó engañar por un “criminal carismático” y que nunca vio indicios de abusos, pero al mismo tiempo ha tenido que pedir disculpas públicas a las víctimas de Epstein por haber mantenido esa amistad durante tanto tiempo y en posiciones de poder.