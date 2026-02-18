Eslovaquia y Hungría activan sus reservas de emergencia por el corte del petróleo ruso desde Ucrania: "Esto es un chantaje"

Imagen de archivo de los sistemas de tuberías y dispositivos de cierre del gasoducto Nord Stream 2 del Mar Báltico. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Hungría y Eslovaquia han activado sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del suministro ruso a través de Ucrania por daños en el oleoducto Druzhba. Eslovaquia ha liberado hasta 250.000 toneladas de petróleo de sus reservas, mientras que Hungría también ha puesto en marcha medidas similares para garantizar el abastecimiento interno. Ambos países acusan a Ucrania de chantaje por bloquear el flujo de crudo ruso y han anunciado la suspensión del suministro de diésel a Ucrania. La Unión Europea asegura que no hay riesgo inmediato para el suministro de petróleo en Hungría y Eslovaquia, que cuentan con reservas suficientes para al menos 90 días.

Los gobiernos de Hungría y Eslovaquia han activado este miércoles sus reservas de emergencia de petróleo ante la situación creada por la interrupción de crudo ruso desde Ucrania, ya que su oleoducto Druzhba está dañado desde enero por los ataques de Rusia.

Además, Kiev ha decidido dejar de permitir el flujo de petróleo ruso por su territorio desde hace semanas afectando sobre todo a los dos países aliados de Vladímir Putin en la Unión Europea, que ven en este corte un "chantaje" de Volodímir Zelenski.

Eslovaquia ha sido el primer país en activar esta emergencia y ha decidido liberar "un máximo de 250.000 toneladas de reserva de

petróleo", la mitad de las reservas estratégicas, y ponerlas a disposición de la empresa petroquímica Slovnaft, vinculada a la húngara MOL, para que mantenga suministrado el mercado local, al tiempo que se interrumpen las exportaciones a Ucrania y otros países.

Poco después ha hecho lo mismo Hungría, el mejor aliado de Moscú en la UE y que compra a Rusia al menos el 65% del petróleo y el 85% del gas que consume el país.

La razón de esta medida es la interrupción del suministro a través del oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y que sirve para transportar crudo ruso a regiones de Europa, desde hace ya tres semanas.

Ucrania culpa a Rusia

De momento, Ucrania sigue culpando a Rusia de este incidente y apuntan a un ataque perpetrado por las tropas rusas el pasado 27 de enero.

Esto no convence en absoluto ni a Eslovaquia ni a Hungría, que han anunciado que dejarán de suministrar diésel a Ucrania por chantajearlos.

"Esto no es más que un chantaje de Ucrania para obligar a Hungría a entrar en la coalición de países europeos belicistas", ha afirmado este miércoles el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien se niega a apoyar cualquier tipo de ayuda a Ucrania o su futuro ingreso en la UE y la OTAN.

Reservas de 90 días

Las refinerías de Eslovaquia y Hungría no contarán con suministro de forma inmediata a través de este sistema y el suministro mediante buques cisterna podrá tardar entre 20 y 30 días.

Estas reservas de emergencia deben tener una duración de al menos 90 días, según lo estipulado en la Unión Europea.

"Todo lo que se produzca irá destinado al mercado eslovaco", ha afirmado, por su parte, el primer ministro, Robert Fico.



El político populista, que tiene también buenas relaciones con Moscú, ha dejado claro que el país no sufrirá escasez de combustible.

La UE niega riesgo a corto plazo

Ya ayer, la Comisión Europea aseguraba que no veía riesgos a ‌corto plazo para la seguridad del suministro de petróleo en Hungría o Eslovaquia, ya que ambos países de la UE cuentan con amplias reservas de emergencia estimadas en unos tres meses.

Una posible crisis de combustible jugaría en contra de Orbán, afín ​a Moscú, que se enfrenta a la posibilidad ‌de perder el poder tras 16 años en el cargo tras las elecciones previstas para ⁠el 12 de abril.

En respuesta a ‌la interrupción del Druzhba, Hungría quiere acogerse a una exención de emergencia de las sanciones de la UE ⁠para importar petróleo ruso a través del oleoducto Adria de Croacia y ha pedido a ⁠Croacia que facilite esta operación.

Eslovaquia ‌también negocia garantizar el suministro de petróleo a través de Adria, que va desde el ​puerto croata de Omisalj hasta las refinerías de Croacia y otras ‌del sur y centro de Europa.

Las importaciones marítimas de crudo ruso están prohibidas por las sanciones de la UE, aunque los países de la UE sin ​litoral pueden solicitar una exención si se interrumpe el suministro de petróleo por oleoducto desde Rusia.