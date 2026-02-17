Rusia ataca Ucrania con casi 400 drones y 29 misiles horas antes del comienzo de las negociaciones de paz

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con drones rusos , en medio del ataque ruso contra Ucrania.

A pocas horas del inicio de las negociaciones de paz en Ginebra, el Ejército ruso ha lanzado en la madrugada de este martes un ataque masivo sobre diferentes objetivos en Ucrania. Según fuentes oficiales, las fuerzas ucranianas han contabilizado el lanzamiento de 396 drones y 29 misiles.

Según las informaciones de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia ha utilizado misiles de crucero dirigidos contra regiones en todo el territorio ucraniano. Los objetivos alcanzados incluyeron infraestructuras energéticas y edificios residenciales. No se ha comunicado el número oficial de víctimas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski denunció el ataque ruso como un "ataque masivo" destinado a causar el máximo daño posible a la gente, destacando su brutalidad en el contexto de las negociaciones de paz en Ginebra.

En su mensaje habitual en Telegram, el presidente ucraniano enfatizó que las defensas aéreas derribaron 367 drones y la mayoría de misiles, pero lamentó impactos en 13 puntos del país, incluyendo infraestructuras civiles y energéticas.

Zelenski ya había advertido este lunes que, de acuerdo con informes de Inteligencia, Rusia preparaba un "ataque masivo" contra la infraestructura energética del país, en medio de las conversaciones de paz que comienzan este martes en la ciudad suiza de Ginebra.

"Esto dice mucho de la opinión de Rusia sobre los esfuerzos diplomáticos de sus socios. Cada misil ruso es la respuesta del agresor a sus llamamientos para poner fin a la guerra", declaró Zelenski. También incidió en la necesidad de seguir presionando a Rusia y ofrecer a Ucrania "garantías de seguridad claras".

En paralelo, las fuerzas rusas destruyeron más de 150 drones ucranianos que intentaban realizar un ataque durante la noche en la región del mar Negro, anunció este martes el Ministerio de Defensa de Moscú.

"Durante la noche del 17 de febrero, los sistemas de defensa aérea destruyeron e interceptaron 151 drones aéreos", incluyendo 38 sobre Crimea, 50 sobre el mar Negro y 29 sobre el vecino mar de Azov, indicó el ministerio citado por agencias rusas.

"Fue uno de los ataques recientes más prolongados", afirmó Mijaíl Razvozhaiev, gobernador de Sebastopol, un importante puerto de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Estos ataques se producen cuando está a punto de iniciarse la tercera ronda de contactos trilaterales que abrieron este año para buscar una salida negociada a la guerra. No es la primera vez que el ejército ruso desencadena ataques de este tipo durante las negociaciones de paz con Ucrania.