Cuatro detenidos por la muerte de un ultra en Lyon, uno de ellos asistente de un diputado de la formación de Mélenchon

Bandera de homenaje a Quentin, el estudiante de 23 años asesinado en Lyon. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro hombres han sido detenidos en Lyon por la muerte a golpes del activista de extrema derecha Quentin Deranque. Entre los arrestados se encuentra Jacques-Élie Favrot, asistente parlamentario del diputado Raphaël Arnault de La Francia Insumisa. La víctima fue atacada y golpeada por al menos seis individuos encapuchados tras una protesta en la Facultad de Ciencias Políticas. El caso ha generado polémica política en Francia, con críticas a La Francia Insumisa por supuestos vínculos con los agresores.

Cuatro hombres han sido detenidos este martes por la muerte a golpes del activista de extrema derecha —Quentin Deranque— en Lyon. Uno de los arrestados es Jacques-Élie Favrot, el asesor de La Francia Insumisa —Jacques-Élie Favrot—, según ha informado el fiscal de la ciudad francesa, Thierry Dran.

Estas detenciones se producen tras la identificación de varios sospechosos, algunos de los cuales tienen vínculos con la extrema izquierda, según Le Figaro. El fiscal de Lyon confirmó que se había identificado a algunos sospechosos, "pero no a todos".

Tras conocerse esta información, el presidente de la Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, a través de una publicación de X, ha acusado a Jean-Luc Mélenchon de haber "abierto las puertas" de la Asamblea Nacional "a presuntos asesinos".

Fue este mismo lunes cuando la Fiscalía de Lyon abrió una investigación penal por homicidio voluntario tras la muerte del joven de 23 años que falleció el sábado, después de permanecer dos días en estado crítico a causa de la brutal paliza que le propinó un grupo de ultras de izquierda.

La víctima fue arrojada al suelo y golpeada por "al menos seis individuos" con máscaras y capuchas el pasado jueves en plena calle.

Los primeros elementos de la investigación han podido determinar que Quentin había acudido a la Facultad de Ciencias Políticas para protestar contra una conferencia ofrecida por la eurodiputada de la izquierda radical Rima Hassan.

Tras una primera pelea, un grupo de una veintena de encapuchados de ultraizquierda consiguió rodear a algunos de los manifestantes de extrema derecha y a los amigos que habían acudido a ayudarles, entre ellos Quentin, que era estudiante de matemáticas.

⚠️ URGENT ⚠️



La mort de Quentin a été filmée.



C’est une mise à mort.



Un meurtre.



Ces ordures criminelles doivent être identifiées, mises en état d’arrestation, jugées et embastillées pour des dizaines d’années.



Si la justice ne fait pas son travail, on risque l’embrasement. pic.twitter.com/ZsLsA6UT4i — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 14, 2026

Tres de esos militantes de extrema derecha fueron rodeados posteriormente a unos dos kilómetros del lugar de la conferencia por un grupo de seis encapuchados, que les dieron una paliza.

Dos de ellos, explicó el fiscal, consiguieron escapar, pero el tercero, Quentin, quedó inerte en el suelo, hasta que minutos más tarde fue socorrido por un amigo que trató de conducirle a su domicilio al encontrarle aún consciente e incluso capaz de expresarse, aunque había "olvidado la secuencia de los acontecimientos".

Pero al comprobar que su estado de salud se deterioraba rápidamente, llamó a unos amigos y decidieron alertar a los servicios de emergencia que lo llevaron al hospital donde falleció este sábado.

La autopsia practicada sobre su cadáver determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico mortal, que impedía su reanimación.

Polémica política

El caso ha levantado una gran polémica política en Francia y ha colocado a la izquierdista La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, en el centro de las críticas de sus rivales, en vísperas de que comience la campaña para las municipales del mes próximo.

A primera hora de la mañana, la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, había apuntado directamente a un grupo ilegal conocido como Joven Guardia, cuyo fundador, Raphaël Arnault, es diputado de LFI.

Bregeon aseguró que ese partido tenía una "responsabilidad moral" en el crimen por los llamamientos a la violencia que lanza y por dar cobijo a ese grupo de adscripción radical.

Algunos medios publicaron días atrás que entre los agresores figura un asistente parlamentario de Arnault, al que la presidencia de la Asamblea Nacional prohibió este lunes el acceso al recinto.

Información que este martes se ha confirmado por Le Figaro, en donde indican que uno de los cuatro detenidos ha sido Jacques-Élie Favrot, asistente parlamentario del diputado de izquierda Raphaël Arnault.