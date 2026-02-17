Atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena: acusado de terrorismo un joven que compró armas y una granada
Fue detenido hace dos años y ahora la Fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal, por sus vínculos con el ISIS. Intentó fabricar una bomba.
Un joven de 21 años ha sido acusado en Viena de terrorismo y pertenencia a organización criminal por planear un atentado en un concierto de Taylor Swift.
El acusado presuntamente intentó fabricar una bomba siguiendo instrucciones recibidas online y trató de comprar armas y una granada mediante comerciantes ilegales.
Se le atribuye la difusión de propaganda de Estado Islámico y la incitación a cometer atentados a través de redes sociales como Snapchat.
La detención del joven llevó a la cancelación de tres conciertos de Taylor Swift en Viena, donde se esperaba la asistencia de hasta 65.000 personas por día.
La Fiscalía de Viena ha acusado de los delitos de terrorismo y pertenencia a organización criminal a un joven de 21 años detenido tras una investigación por planear un atentado terrorista durante un concierto de la cantante Taylor Swift en agosto de 2024.
Los fiscales han detallado en un comunicado que el hombre está acusado de "participar, desde mayo de 2023 hasta su arresto en agosto de 2024, en una organización terrorista cuyo objetivo" era planear y preparar un atentado con bomba durante el concierto de la cantante estadounidense en Viena el 9 de agosto de hace dos años.
"Se le acusa, entre otras cuestiones, de obtener instrucciones online para construir una bomba basada en el explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un tipo de bomba utilizada específicamente en ataques de Estado Islámico", han señalado.
Compró armas y una granada
El joven habría recibido presuntamente instrucciones por parte de otros miembros de Estado Islámico para preparar dichos explosivos, mientras que también está acusado de "intentar comprar armas y una granada de mano a través de comerciantes ilegales".
El acusado también incitó presuntamente a llevar a cabo ataques terroristas a través de redes sociales como Snapchat con "vídeos destinados a matar infieles", a la par que envió "archivos que glorifican a Estado Islámico y otro material de propaganda".
Cuando se conoció la detención de este joven hace ya dos años, la cantante de Texas se vio obligada a cancelar tres actuaciones en la capital austríaca.
En cada uno de esos conciertos se esperaba la asistencia de unos 65.000 espectadores por día, con entre 15.000 y 20.000 personas adicionales en las cercanías del estadio Ernst-Happel.