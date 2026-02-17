Acusan a un hombre en Suecia de vender sexualmente a su mujer a más de 100 hombres: "Era explotada a gran escala"

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 60 años en Suecia está acusado de explotar sexualmente a su esposa y venderla a más de 100 hombres. El detenido, miembro de la banda Ángeles del Infierno, tenía antecedentes por agresión y amenazas contra su mujer, además de delitos fiscales. La ley sueca penaliza el proxenetismo y la compra de servicios sexuales, considerando a las trabajadoras sexuales como víctimas. Dos hombres han sido acusados de pagar por servicios sexuales, y la Fiscalía prevé que se detengan más sospechosos; el juicio comenzará tras la presentación de cargos el 13 de marzo.

Un hombre está siendo investigado por las autoridades de Suecia por explotar a su mujer y venderla para realizar servicios sexuales a más de 100 hombres.

El detenido, de 60 años, fue detenido a finales de octubre tras una denuncia de su esposa a la policía y se encuentra en prisión provisional desde entonces.

Así lo ha confirmado la fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt, que no ha revelado si la mujer fue drogada para someterse a estas violaciones, como ocurrió en el caso de Gisèle Pelicot.

"Creemos que el marido explotó despiadadamente a su esposa a gran escala", apunta Annerstedt, que añade que el detenido es "sospechoso de haber facilitado o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante".

El detenido ya había sido imputado en el pasado por agresión y amenazas contra su mujer. Además, estaba fichado como miembro de la banda de moteros Ángeles del Infierno, grupo en el que también había cometido delitos fiscales, como revela la Ser.

Proxenetismo

La ley sueca penaliza la compra y el proxenetismo, pero no la venta de servicios sexuales por parte de trabajadoras sexuales, quienes son consideradas víctimas de explotación.

Si el marido es declarado culpable de proxenetismo agravado, podría enfrentar una pena de prisión de dos a 10 años.

El detenido, que niega los hechos, está en prisión provisional por "proxenetismo", indicó Annerstedt, sin dar más información sobre los otros delitos de los que se le acusa.

Tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos 50 años, había sido obligada a prostituirse.

También han sido acusados dos hombres sospechosos de pagar por servicios sexuales con la mujer.

Según la Fiscalía, es probable que se detengan e imputen más sospechosos. En caso de ser culpables, se enfrentarán a hasta un año de prisión.

Los hechos se produjeron desde enero de 2022 hasta el arresto del acusado.

La fiscal presentará los cargos el 13 de marzo y el juicio comenzará días después.