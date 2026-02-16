Al menos cinco heridos al descarrilar un tren en los Alpes de Suiza tras una avalancha: 30 personas ya han sido evacuadas

Imagen del tren tras descarrilar en los Alpes del sur de Suiza. Policía de Valais

Al menos cinco personas han resultado heridas después de que este lunes un tren haya descarrilado en Goppenstein, en los Alpes del sur de Suiza, tras una avalancha.

En su interior viajaban unas 30 personas. Todas ya han sido evacuadas.

El accidente ocurrió cerca de Hohtenn, en el tramo entre Goppenstein y Brig de la línea Lötschberg, un enlace estratégico entre los cantones de Berna y el Alto Valais, a pocos kilómetros de la frontera con Italia.

Según la información inicial proporcionada por las autoridades locales, cinco personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada al hospital de Sion. Las otras cuatro fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia y no requirieron hospitalización.

Todos los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos, según una nota de la Policía de Valais, que informa que se ha puesto en marcha un servicio de autobús alternativo para garantizar la continuidad del viaje.

Trenes suspendidos

El tráfico ferroviario en este tramo se ha suspendido mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Este accidente vuelve a poner de relieve el riesgo de avalanchas en el Valais, una de las regiones alpinas con más nieve de Suiza.

En los últimos días, las condiciones meteorológicas han favorecido importantes acumulaciones de nieve fresca, superpuestas a capas preexistentes potencialmente inestables.

En situaciones similares, el desprendimiento espontáneo de masas de nieve también puede afectar a la infraestructura equipada con estructuras de protección y sistemas de defensa.

La línea Lötschberg atraviesa un entorno de alta montaña con tramos expuestos que, a pesar de las medidas preventivas, permanecen expuestos a fenómenos naturales extremos.

Esta ruta conecta lugares clave del Valais y constituye un segmento fundamental del sistema ferroviario suizo.

El túnel de Lötschberg es una de las principales conexiones entre los cantones de Berna y Valais, utilizado a diario por viajeros, turistas y transporte de mercancías.

El cierre de la línea en plena temporada invernal es, por lo tanto, un acontecimiento significativo, no solo a nivel local, sino también nacional.