Rubio respalda a Orbán en su campaña electoral e inaugura la "era dorada" de las relaciones entre Estados Unidos y Hungría

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en Budapest, Hungría, el 16 de febrero de 2026. Reuters

Marco Rubio está exprimiendo al máximo su breve gira por Europa, inaugurada el sábado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Este martes, el secretario de Estado estadounidense ha viajado a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, principal aliado de Washington en la Unión Europea.

El encuentro, en el que se han debatido "los esfuerzos por la paz" en Ucrania, se ha firmado un acuerdo de cooperación sobre energía nuclear civil y se ha inaugurado "una nueva era dorada de las relaciones entre Estados Unidos y Hungría",se produce en un momento delicado para el líder ultranacionalista húngaro, que el próximo 12 de abril enfrenta a su mayor desafío electoral. Tras 16 años de poder ininterrumpido, las encuestas sitúan a su partido, Fidesz, por detrás del partido opositor de centroderecha Tisza de Péter Magyar.

Rubio no ha desaprovechado la oportunidad para respaldar públicamente a Orbán en su campaña de reelección. "El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito", ha declarado durante una rueda de prensa conjunta. La buena relación entre ambos mandatarios viene de lejos. En 2016, Orbán fue el único líder comunitario que apoyó al republicano durante su campaña presidencial y, en 2024, a diferencia de sus socios europeos, recibió la victoria de Trump como una buena noticia "para la paz en el mundo".

Es, además, uno de los pocos que se oponen a seguir apoyando a Ucrania, en sintonía con la Administración estadounidense. Porque Orbán no sólo se ha granjeado el favor de Trump y del movimiento MAGA en general, sino que ha mantenido buenas relaciones con el Kremlin después de la invasión a gran escala de Rusia. De hecho, en lo que se calificó como un acto de injerencia, EEUU le concedió a Hungría una exención de un año de las sanciones estadounidenses por utilizar petróleo y gas rusos.

"Fue por esa relación personal, porque queremos que esta economía prospere, que a este país le vaya bien. Es en nuestro interés nacional, especialmente mientras usted sea el primer ministro y el líder de este país", ha señalado Rubio durante su intervención.