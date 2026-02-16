El presidente polaco Nawrocki defiende que su país sea una potencia nuclear: "Polonia está al borde del conflicto armado"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente polaco Karol Nawrocki defiende que Polonia desarrolle armas nucleares ante la amenaza de Rusia y la posible falta de apoyo de la OTAN. Nawrocki advierte que Polonia está al borde de un conflicto armado por la actitud "agresiva e imperialista" de Rusia y propone respetar la legalidad internacional en el proceso. Otros países europeos, como Alemania y Francia, discuten la creación de una estrategia conjunta de disuasión nuclear, mientras Letonia apoya el fortalecimiento nuclear en Europa. El informe del SIPRI indica que la mayoría de las armas nucleares del mundo están en manos de Estados Unidos y Rusia, aunque China está aumentando rápidamente su arsenal.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha defendido en declaraciones al medio televisivo Polsat que su país desarrolle armas nucleares y ha advertido de que Polonia "está al borde del conflicto armado" en referencia a la actitud "agresiva e imperialista" de la Rusia de Vladímir Putin.

Estas declaraciones se han producido en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) del pasado fin de semana. En paralelo al foro, se ha abierto el debate sobre la creación de una iniciativa europea de disuasión nuclear ante la amenaza rusa y las dudas sobre el apoyo de la Administración Trump y la continuidad de la OTAN.

Nawrocki ganó las elecciones presidenciales de Polonia el pasado 1 de junio con el respaldo del partido ultraconservador nacionalista Ley y Justicia. Se ha declarado "un gran defensor de que Polonia se sume al proyecto nuclear" ya que "Rusia puede reaccionar agresivamente a cualquier cosa", añadió.

Propone empezar a trabajar respetando la legislación internacional. "Nuestro país está en la frontera con un conflicto armado. La actitud imperialista y agresiva de Rusia hacia Polonia es bien conocida", afirmó.

No es la primera vez que un mandatario polaco expresa interés por incorporar armas nucleares a su defensa. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, su presidente Andrzej Duda ofreció el territorio de su país para estacionar armamento atómico norteamericano.

"Polonia está lista para albergar artefactos nucleares de la OTAN", declaró en 2024 Duda ante la militarización rusa en Kaliningrado y Bielorrusia.

Otros mandatarios europeos han mostrado en los últimos días un cambio de actitud sobre la política militar: sin mencionar la palabra 'rearme', Evika Silina, primera ministra de Letonia, dijo en la Conferencia de Múnich que "la disuasión nuclear puede darnos nuevas oportunidades".

Al mismo tiempo, Alemania y Francia han iniciado conversaciones para desarrollar una estrategia conjunta de disuasión nuclear que sirva de protección al continente en caso de no contar con la ayuda de Washington. El canciller Merz confirmó en la Conferencia que había "empezado a hablar con el presidente Macron" sobre el asunto.

El proyecto pretende integrarse en la estrategia defensiva de la OTAN y quiere asegurar que no se producen diferencias en los niveles de seguridad de los distintos territorios europeos.

El arsenal nuclear mundial

El último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) estima que en enero de 2025 había 12.241 cabezas nucleares en el mundo, de las que unas 9.614 forman parte de arsenales militares preparados para su uso potencial.

De ellas, 3.912 están desplegadas en misiles aerotransportados. 2.100 se encuentran en alerta operacional inmediata. La mayor parte del arsenal nuclear mundial está en manos de Estados Unidos y Rusia. Ambos cuentan con algo más de 5.000 cabezas cada uno, aunque China, con unas 600, está produciendo a un ritmo acelerado.