La Policía francesa registra la sede del Mundo Árabe en París por los lazos entre el exministro Jack Lang con Jeffrey Epstein

La Fiscalía Nacional Financiera francesa informó este lunes de varios registros en París dentro de la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por sus presuntos vínculos financieros con Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, según ha avanzado la Agencia EFE.

Entre los inmuebles inspeccionados figura la sede del Instituto del Mundo Árabe (IMA), institución que Lang presidió hasta hace nueve días, después de que se anunciara que estaba siendo investigado por diversos cargos

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por delitos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales".

Sus nombres aparecen mencionados en más de 673 ocasiones en los documentos vinculados a Epstein difundidos a finales de enero. Lang es el último nombre importante en aparecer vinculado al magnate.

Las actuaciones en el IMA se han producido el mismo día en que Lang formalizaba su despedida tras 13 años al frente de la institución, cargo al que renunció el 7 de febrero. Este martes está previsto que el consejo de administración designe a su sustituto.

El Instituto del Mundo Árabe es una fundación privada de reconocido interés público, creada en virtud de un acuerdo entre Francia y 22 países árabes.

El presidente de esta asociación es designado por el jefe del Estado francés, aunque su nombramiento debe ser posteriormente validado por el consejo de administración, del que forman parte dos altos cargos del Ministerio de Exteriores.

Hay que recordar que Jack Lang se encuentra bajo protección policial, después de que las autoridades francesas decidieron asignar vigilancia policial al extitular de Cultura y a su esposa después de que el exdirigente fuera agredido y recibiera amenazas de muerte a través de las redes sociales.

Esta medida se produjo tras la difusión de documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein, en los que el nombre de Lang aparece mencionado en más de 600 ocasiones.

El antiguo titular de la cartera de cultura, Jack Lang, figura central de la política cultural francesa durante décadas, vuelve a situarse en el foco mediático tras las recientes investigaciones que le afectan.

Lang ocupó este cargo de titular de la cartera de Cultura durante un periodo de casi diez años, durante las dos etapas presidenciales del histórico dirigente socialista François Mitterrand, lo que le llevó a convertirse en uno de los políticos más longevos e influyentes de la República Francesa.