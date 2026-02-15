La UE desconfía del giro conciliador de Rubio y acelerará su propia Defensa para no depender de EEUU

Alemania y Francia exploran ampliar el paraguas de seguridad nuclear francés a toda Europa, mientras Berlín defiende fortalecer la UE como pilar de la OTAN.

Líderes europeos consideran que el discurso de Rubio, aunque menos hostil que el de la administración Trump, mantiene una visión de presión sobre Europa.

La UE duda de la sinceridad del tono conciliador de Marco Rubio y acelera sus planes para reforzar su defensa y reducir la dependencia militar de EEUU.

Las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente para apoderarse de Groenlandia o de imponer aranceles a los aliados que se interpongan en sus planes han dejado cicatrices indelebles en la UE. "Se han cruzado líneas que ya no pueden descruzarse", ha dicho este sábado Ursula von der Leyen en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Eso sí, los líderes europeos agradecen el tono conciliador y diplomático del secretario de Estado, Marco Rubio, que ha sido este año la voz de Estados Unidos en Múnich. "No buscamos separarnos, sino revitalizar una amistad antigua", ha dicho este sábado Rubio en un discurso que marca un claro contraste con la beligerancia del vicepresidente JD Vance el año pasado.

En aquel momento, el número 2 de Trump dejó estupefactos a los aliados al arremeter contra Europa alegando que se había convertido en un continente de censura, asfixiado por una regulación excesiva y por la inmigración irregular. En plena campaña electoral en Alemania, Vance apoyó además abiertamente al partido de ultraderecha AfD.

"En estos tiempos en que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo: porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa", ha dicho Rubio entre aplausos de los asistentes.

Pero más allá del "suspiro de alivio" (como lo describió el organizador de la Conferencia, Wolfgang Ischinger) por la aparente desescalada con Washington, los líderes europeos desconfían de que la retórica medida de Rubio se traduzca en cambios reales. La hoja de ruta de Bruselas se mantiene firme: lograr cuanto antes la independencia militar de la UE.

"El discurso del secretario de Estado Rubio no ha sido bien recibido en París, ni en muchas otras capitales de la UE. Su tono más suave, aunque bienvenido, apenas disimuló el mismo enfoque intimidatorio hacia Europa que Trump y Vance", asegura Mujtaba Rahman, director para Europa de Eurasia Group.

"El mensaje de Rubio fue más sofisticado y sutil que el ataque directo y frontal (y bastante absurdo) de Vance contra lo woke el año pasado, pero el fondo sigue siendo el mismo: una visión imperialista de la civilización donde la fuerza dicta lo que es justo", ha escrito Nathalie Tocci, directora del Istituto Affari Internazionali, que fue asesora de Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich Reuters

Von der Leyen asegura sentirse "muy reconfortada" con las palabras de Rubio. "Lo conocemos, es un buen amigo, un aliado firme, y para mí fue muy tranquilizador escucharlo. Sabemos que en la administración (Trump) hay quienes adoptan un tono más duro sobre estos temas", ha señalado.

"Pero el secretario de Estado fue muy claro: dijo que quieren una Europa fuerte dentro de la Alianza. Y eso es precisamente por lo que estamos trabajando intensamente en la UE. Tenemos que ser una Europa independiente, no una Europa que dependa de alguien, sino una Europa que avance junto a sus amigos y aliados", sostiene la presidenta de la Comisión.

En Múnich, Von der Leyen ha dado un paso más en su plan de acelerar el camino hacia la autonomía estratégica de Europa: Europa debe "dar vida" a su propia cláusula de defensa mutua, el artículo 42.7 del Tratado, ha reclamado.

"Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance", dice este artículo. Esta cláusula solo se ha activado una vez, tras los ataques terroristas en París en noviembre de 2015, pero no se tradujo en ninguna acción concreta.

"La defensa mutua no es opcional para la UE. Es una obligación contemplada en nuestro propio Tratado. Y con buen motivo: se trata de nuestro compromiso colectivo de apoyarnos unos a otros en caso de agresión. O, dicho de manera simple, uno para todos y todos para uno", alega la presidenta de la Comisión.

Sin embargo, la UE nunca antes se había planteado cómo convertir en operativo el artículo 42.7. Von der Leyen propone hacerlo ahora no solo en respuesta a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, sino también porque Trump ha cuestionado reiteradamente su compromiso con la cláusula de defensa mutua de la OTAN, el artículo 5.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso este sábado en Múnich Reuters

La presidenta de la Comisión ha apuntado además que, si la unanimidad a 27 no es posible, la UE debe avanzar a varias velocidades con 'coaliciones de voluntarios' en Defensa, así como forjar nuevas alianzas en materia de seguridad con países como Reino Unido, Noruega, Islandia o Canadá.

La amenaza de Putin y la falta de fiabilidad del presidente de EEUU es lo que ha llevado también al canciller Friedrich Merz a iniciar negociaciones con Emmanuel Macron para extender a toda Europa el paraguas de seguridad nuclear de Francia. Un diálogo del que se ha hablado en Múnich, que se inició hace un año pero aún no se ha traducido en resultados concretos.

"Creo que es normal que lleve tiempo, porque es un asunto muy sensible y complicado. Pero quiero recordar que, desde el principio, la disuasión francesa, la disuasión nuclear, ha tenido lo que yo llamaría una inspiración europea", ha señalado este sábado el presidente francés en la Conferencia de Seguridad.

"Europa debe convertirse en un actor global con una estrategia de seguridad propia. El artículo 42 del Tratado de la UE nos obliga a prestarnos asistencia en caso de agresión armada. Debemos concretar cómo organizarlo a nivel europeo: no como sustituto de la OTAN, sino como pilar fuerte dentro de la Alianza", defendió el canciller alemán.

En Múnich, Merz ha avisado de que el orden internacional basado en reglas "ya no existe". "Entre Europa y EEUU se ha abierto una brecha, un abismo profundo (...) La guerra cultural del movimiento MAGA en EEUU no es la nuestra", sostiene el canciller.

"Aquí, la libertad de expresión termina cuando se dirige contra la dignidad humana y contra nuestra Constitución. Y no creemos en aranceles ni en proteccionismo, sino en el libre comercio. Mantenemos nuestro compromiso con los acuerdos climáticos y con la Organización Mundial de la Salud, dijo Merz.

El canciller Friedrich Merz, en la Conferencia de Seguridad de Múnich Reuters

Aun así, Berlín sigue creyendo posible reconstruir el vínculo entre la UE y EEUU. En Múnich, también Rubio ha hecho un llamamiento a recuperar la unidad transatlántica, aunque dejó claro que, en su visión, Europa debería alinearse con las políticas de Trump: lucha contra todo tipo de migración, cuestionamiento de organizaciones internacionales o fin de la agenda verde.

"Nosotros, en Estados Unidos, no tenemos interés en ser los guardianes educados y ordenados del declive organizado de Occidente", ha dicho el secretario de Estado de Trump.

"Debemos recuperar el control de nuestras fronteras nacionales. Controlar quién y cuántas personas entran en nuestros países no es un acto de xenofobia. No es odio. Es un acto fundamental de soberanía nacional. Y no hacerlo (...) es una amenaza urgente para el tejido de nuestras sociedades y para la supervivencia misma de nuestra civilización", afirma Rubio.

"Y, por último, ya no podemos poner el llamado orden global por encima de los intereses vitales de nuestros pueblos y nuestras naciones", ha zanjado el jefe de la diplomacia de EEUU.