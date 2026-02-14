Zelenski pide dos meses de tregua para convocar elecciones y advierte que dividir Ucrania no traerá una paz real

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. .JPG

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski propone un alto el fuego de dos meses para convocar elecciones en Ucrania, condicionado a garantías de seguridad. El presidente ucraniano muestra preocupación por las frecuentes demandas de concesiones a Ucrania en las conversaciones de paz, mientras no se exige lo mismo a Rusia. Zelenski denuncia los daños a todas las centrales eléctricas ucranianas por ataques rusos y afirma que Ucrania producirá suficientes drones para interceptar los Shahed. Advierte sobre la necesidad de frenar al régimen iraní y destaca las fuertes pérdidas rusas en el conflicto.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones, como en su momento le pidió el presidente de EEUU, Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

"Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.

Asimismo, el mandatario ucraniano expresó su esperanza de que las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana en Ginebra sean serias y sustanciales, pero expresó su preocupación de que a Ucrania se le esté pidiendo "con demasiada frecuencia" que haga concesiones.

"Realmente esperamos que las reuniones trilaterales de la próxima semana sean serias, sustanciales y útiles para todos nosotros, pero honestamente a veces parece que las partes están hablando de cosas completamente diferentes", dijo Zelenskiy en un discurso de Múnich.

"Los estadounidenses vuelven a menudo al tema de las concesiones y, con demasiada frecuencia, esas concesiones se discuten sólo en el contexto de Ucrania, pero no se lo pide a Rusia", aunque precisó que, en conversaciones recientes con Macron y Von der Leyen, se habló de los petroleros rusos.

Aprovechó la oportunidad para detallar que "ninguna central eléctrica en Ucrania resultó indemne tras los ataques rusos", así como que "Rusia pierde 156 personas por kilómetro cuadrado que es tomado".

De igual manera, afirmó que "Ucrania producirá suficientes drones interceptores para que los drones Shahed carezcan de sentido".

Acerca de Irán, Zelenski ha asegurado que "hay que detener el régimen iraní de inmediato".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.