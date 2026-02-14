Von der Leyen aboga por la "defensa mutua de la UE": "Debemos estar dispuestos a utilizar nuestra fuerza"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. Reuters.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apeló este sábado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) durante un discurso en el que instó a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.



"Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la UE (...) Es nuestro compromiso colectivo apoyarnos mutuamente en caso de agresión", dijo la mandataria europea durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



"Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que intentan debilitar nuestra Unión desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles. El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras. En todos los ámbitos, desde el territorial hasta el de los aranceles o las regulaciones tecnológicas", ha asegurado.

"En esencia, todo esto apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy: Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia", ha sentenciado Von der Leyen durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Esta cláusula fue introducida en el Tratado de Lisboa en 2007, en el llamado Artículo 42.7 por el que los Estados miembros de la UE tienen "la obligación de prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance" si otro Estado miembro es víctima de una agresión en su territorio.



La asistencia puede ser militar, pero también podría incluir apoyo diplomático o asistencia médica.



Sin embargo, Von der Leyen añadió que "este compromiso solo tiene peso si se basa en la confianza y la capacidad" y señaló que la UE debe ser más rápida a la hora de tomar decisiones.



"Esto puede significar basarnos en el resultado de una mayoría cualificada en lugar de la unanimidad", sugirió, apuntando a que para ello no haría falta cambiar las normas del bloque comunitario, pero que también "tenemos que ser creativos".

La cláusula de defensa mutua europea, a ojos de Von der Leyen, debe representar la columna vertebral de la nueva Estrategia Europea de Seguridad construida" a partir de "todas nuestras herramientas políticas: comercio, finanzas, estándares, datos, infraestructuras críticas, plataformas tecnológicas e información".

"Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo sencillo: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, su economía, su democracia y su modo de vida en todo momento", dijo.

"En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestra fuerza de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad. Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, economía, democracia y estilo de vida en todo momento. Porque este es, en definitiva, el verdadero significado de la independencia", ha zanjado Von der Leyen.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo europeo hizo hincapié en "formalizar los inicios de nuevas colaboraciones en materia de seguridad" con países como Reino Unido, Noruega, Islandia o Canadá.

Von der Leyen ha aparecido en uno de los foros internacionales más importantes del año solo minutos después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, proclamara ante los mismos asistentes el final del "engaño" de las democracias liberales.

Así como éste propusiera a Europa un nuevo modelo de relaciones bajo la égida del nacionalismo del presidente estadounidense, Donald Trump, el mismo que comenzó su segundo mandato declarando una guerra arancelaria a Europa.

En esta tesitura, Von der Leyen ha llamado a la autosuficiencia "en todas las dimensiones".

"Algunos podrían decir que la palabra 'independencia' contradice nuestro vínculo transatlántico. Pero lo cierto es lo contrario. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Y una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica", ha asegurado.

Todo ello, a partir de necesidades imperiosas de seguridad porque "se han cruzado límites que ya no se pueden deshacer" por un motivo fundamental como es la guerra en Ucrania, un conflicto que ha incrementado un 80 por ciento el gasto en 2025 respecto a antes del comienzo de la invasión rusa de 2022, una "terapia de choque" para Europa.

Finalmente, la política alemana y exministra de Defensa urgió a "derribar el muro rígido que separa los sectores civil y de defensa" y a comenzar a considerar la industria automovilística, aeroespacial y de maquinaria pesada "como parte fundamental de la cadena de valor de la defensa".