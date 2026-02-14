Starmer incide en fortalecer el "poder duro" y estar "dispuestos a luchar" porque "esa es la moneda de estos tiempos"

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, durante su intervención este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Europa Press

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destacado la necesidad de construir un "poder duro" y estar listos para luchar si es necesario ante una posible amenaza rusa, en relación con la soberanía europea de defensa y la guerra en Ucrania, durante su intervención de este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Durante su discurso, Starmer ha resaltado que Rusia ha demostrado su "afán de agresión" y ha considerado que esa OTAN más europea debe estar sustentada por vínculos más profundos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

El Jefe del Gobierno de Reino Unido subrayó que, ante la amenaza de Rusia, la prosperidad y la seguridad futuras del Reino Unido dependen de unos vínculos más estrechos en materia de defensa y seguridad con Europa, y recalcó que su país ya no es el de los años del Brexit.

Ha agregado que los líderes no deben vacilar ante la agresión rusa y que, tras un eventual acuerdo de paz para Ucrania, "el rearme de Rusia solo se acelerará", por lo que "debemos responder a esta amenaza con todas nuestras fuerzas".

"Para romper con la convención de mil discursos, no estamos en una encrucijada. El camino por delante es recto y claro. Debemos fortalecer nuestro poder duro, porque esa es la moneda de cambio de nuestra época. Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, si es necesario, debemos estar listos para luchar", afirmó tras las palabras de apertura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, si es necesario, debemos estar dispuestos a luchar, a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra forma de vida y, como Europa, debemos valernos por nosotros mismos".

Asimismo, Starmer ha insistido que el Reino Unido cumplirá con el artículo 5 del tratado de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica es un ataque contra todos.

"El Artículo 5 es tan profundo ahora como siempre, y no tengan ninguna duda de que, si se le solicitara, el Reino Unido acudiría hoy en su ayuda", puntualizó.

Despliegue de portaaviones

El primer ministro británico ha anunciado que el Reino Unido desplegará este año su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte, que operará junto a Estados Unidos, Canadá y otros aliados de la OTAN, lo que supone "una contundente muestra de nuestro compromiso con la seguridad euroatlántica".

El despliegue se produce tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de este año de que deseaba apoderarse de la isla de Groenlandia.

Asimismo, Starmer ha considerado que Estados Unidos es aún un aliado indispensable que ha realizado una contribución inigualable a la seguridad europea en los últimos 80 años, pero agregó que Europa debe estar a la altura de las actuales circunstancias, invertir más, ofrecer más resultados y coordinarse mejor.

Ha reconocido que las cosas en Europa están cambiando y que la nueva normalidad es que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa.

El primer ministro británico añadió que Reino Unido debe explorar áreas en las que pueda acercarse al mercado único de la Unión Europea.

"Queremos colaborar para liderar un relevo generacional en la cooperación industrial de defensa", ha declarado. "Esto incluye volver a considerar una mayor alineación económica", añadió Starmer, seis años después de que Gran Bretaña abandonara el bloque comercial europeo.

"Una integración económica más profunda nos conviene a todos, por lo que debemos analizar en qué ámbitos podemos aproximarnos al mercado único también, y en qué aspectos eso sería beneficioso para ambas partes".