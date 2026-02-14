Navalny fue asesinado con el veneno de la rana dardo por el Kremlin: "Solo Rusia tenía los medios y los motivos"

Moscú ya intentó matar al disidente ruso el 20 de agosto de 2020, mediante el uso del arma química Novichok, un potente veneno que le hizo desmayarse y entrar en coma. Europa Press

Unos colores variopintos. Una piel tersa. Y apenas cinco centímetros, en el mejor de los casos, de longitud. Pero una toxina tan potente capaz de matar a una persona.

Dos años después de la muerte del opositor ruso Alexéi Navalny, el caso sigue en el ojo mediático. Varios países sostienen que su muerte se debió a la intoxicación con el veneno de la rana dardo, un anfibio propio de las selvas tropicales de países como Costa Rica, Panamá y Ecuador.

Los aliados europeos Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han defendido esta versión de su muerte y no la que sostienen desde el Kremlin.

Señalamiento al Kremlin

Moscú afirma que mientras Navalny se encontraba en su celda en un penal situado al norte del Círculo Polar Ártico, en el noroeste de Siberia, "se sintió mal, luego se desplomó y nunca recuperó el conocimiento".

Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, explicó que "sólo el Gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad" de usar el veneno de este anfibio contra el opositor ruso.

La sustancia en cuestión es la epibatidina. Según la Universidad Pontificia de Ecuador, la epibatidina es un "potente alcaloide analgésico" que proviene del tipo de rana en cuestión que habita al sur del país.

Este tipo de animal es una especie diurna que habita entre la hojarasca de los bosques densos, en los cultivos de cacao y bananas.

La rana dardo no se halla en Rusia, al mismo tiempo que este anfibio en cautiverio tampoco produce la toxina.

Navalny, una "amenaza"

"Rusia vio a Navalny como una amenaza", detalló Cooper en el evento. "Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el miedo abrumador que le teme a la oposición política", añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, elogió el "enorme coraje" de Navalny. "Su determinación de exponer la verdad ha dejado un legado perdurable", agregó el mandatario.

"Estoy haciendo todo lo posible para defender a nuestro pueblo, nuestros valores y nuestra forma de vida de la amenaza de Rusia y de las intenciones asesinas de Putin", apostilló.

Navalny murió el pasado 16 de febrero de 2024 en la cárcel siberiana a los 47 años.

Ya en septiembre, la esposa del opositor ruso, Julio Navalnaya, dijo que el análisis de las muestras biológicas realizado por laboratorios en dos países distintos demostró que su marido había sido "asesinado".

"Distraer la atención"

En aquel momento, no trascendieron más detalles sobre el veneno supuestamente utilizado, ni sobre las muestras o los análisis, pero desafió a los dos laboratorios a publicar los resultados.

"Estuve segura desde el primer día de que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas. Agradezco a los Estados europeos el minucioso trabajo que han realizado durante dos años y por descubrir la verdad", subrayó Navalnaya.

Pero el Kremlin tenía una opinión distinta. La portavoz del Kremlin, Maria Zakharova, indicó que "todas las conversaciones y declaraciones son una campaña de información destinada a distraer la atención de los problemas urgentes de Occidente".

Elecciones

Alexei Navalny se consolidó como una de las figuras más incómodas para el régimen de Putin de los últimos años, hasta tal punto de acabar con su vida.

Siguiendo en esta línea, no es el primer disidente que tiene este final. El exlider del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, supuestamente, murió el 23 de agosto de 23 tras un accidente aéreo.

Y, por su parte, el expolitico Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en Moscú el 27 de febrero de 2015.

Navalny destacó por ser un activista capaz de movilizar a la gente en las calles de Rusia con el fin de derrocar a Vladimir Putin.

Una ambición política contra las oligarquías rusas que le llevaron a querer dar un salto para dirigir el país presentándose a las elecciones presidenciales.

Un sueño que nunca llegó a consolidarse después de haber sido acusado de fraude. Navalny fue detenido en múltiples ocasiones entre 2012 y 2014, y en 2021 en Alemania.

Envenenamiento en 2020

El disidente ruso fue una figura incómoda que cuestionaba el poder de Putin que, poco a poco, se iba consolidando como líder en el país soviético.

Esto provocó que fuese envenenado en 2020 con Novichok, otro tipo de arma química que le podría haber costado la muerte.

Pero todo esto no amedrentó a Navalny, quien creía que podía librar a su país de Putin y de la oligarquía rusa.