Informe Eurobazooka: casi la mitad de los europeos ven a Trump como un enemigo y los españoles, entre los que más

Las claves nuevo Generado con IA El 48% de los europeos considera a Donald Trump un enemigo de Europa, con España entre los países más críticos (53%). Más del 50% de los encuestados ve una intervención militar de EE.UU. en Groenlandia como un acto de guerra, con España por encima de la media. El 55% de los europeos prefiere mantener equidistancia entre EE.UU. y China; en España, el 48% apoya esta postura y el 25% prefiere la alianza con EE.UU. España es el segundo país con mayor adhesión a la Unión Europea (89%) y lidera la preferencia por un poder político más participativo y deliberativo.

Un 48% de los encuestados en la última oleada del Barómetro Eurobazuka considera a Donald Trump un enemigo de Europa, frente a un 10% que opina lo contrario. España está dentro del grupo más crítico con la figura del presidente de los Estados Unidos: un 53% de los encuestados en nuestro país lo ven como un enemigo, solo superado por franceses (57%) y belgas (62%).

La percepción crece respecto a las ediciones anteriores del estudio y la franja que representa a los favorables y a los neutrales se está estrechando. En España, sólo un 8% de los encuestados considera a Trump como amigo.

Ante la pregunta "Si Estados Unidos interviniera militarmente en Groenlandia ¿consideraría usted eso como un acto de guerra?", más del 50% responden "Sí, por supuesto", con España por encima de la media en este capítulo.

Encuesta realizada del 13 al 19 de enero de 2026 Grñafico: Le Grand Continent. Fuente: Cluster17

"La mayoría de los europeos (55 %) cree que es preferible mantener equidistancia entre Estados Unidos y China, en lugar de alinearse con una de las dos superpotencias por encima de la otra", detalla el informe.

La posición española a este respecto es algo más tímida (48%), aunque la cifra de los que se inclinan a favor de una alianza con los americanos es del 25%, la mayor del grupo consultado.

El Barómetro Eurobazooka es un estudio encargado por el think tank Groupe d'études géopolitiques de la École normale supérieure francesa. Realiza encuestas en España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Polonia y Croacia. Los resultados se publican regularmente en sus órganos de difusión.

La última edición también analiza la voluntad de pertenecer a la Unión Europea. España ocupa la segunda posición en el ranking, con un 89% de adhesión, muy cerca de Portugal (90%). Francia es el país que muestra un apoyo menos decidido (61%).

Temas de preocupación

La encuesta abarca otras preocupaciones de los ciudadanos europeos: un 33% desearía que el poder político fuera más participativo y deliberativo. España lidera este frente con un 50% de los encuestados. Sólo un 10% de los españoles declara que prefiere un poder político más centralizado y autoritario.

Ante la alternativa de elegir entre una transformación radical de las instituciones políticas y mantener el orden y la estabilidad, nuestro país también está en el grupo de cabeza, con un 53% que prefiere el cambio frente a mantener la situación. Francia lidera el grupo con cerca del 70% a favor de la transformación radical.

La inmigración es otro aspecto siempre presente en la agenda de preocupaciones de los ciudadanos. Casi la mitad de los europeos contemplan el fenómeno migratorio como una amenaza para la cohesión del país, frente a un tercio que lo ven como una necesidad para compensar el envejecimiento de la población.

En este capítulo, España destaca frente a los demás con un 49% que opinan que la inmigración es imprescindible para sostener el crecimiento.