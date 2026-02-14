Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar con veneno al opositor Alexei Navalny

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny asiste a una audiencia judicial en Moscú, Rusia, el 15 de mayo de 2018. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina, originaria de una rana dardo de Ecuador. Los análisis de muestras de Navalny confirmaron la presencia de epibatidina, considerada arma química según la legislación internacional y que no se encuentra de forma natural en Rusia. Estos gobiernos europeos exigen que Rusia rinda cuentas por violaciones reiteradas de la Convención de Armas Químicas y denuncian el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el envenenamiento de Navalny como un acto cobarde y denunció que Rusia lleva tiempo actuando como un Estado terrorista.

Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".

Navalni, recuerdan, ya fue envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde, de nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. "En ambos casos solo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques", han señalado.

Las cinco capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Así, los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, "para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas". "Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", han añadido.

"Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos de que se activen todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas", han adelantado.

Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, ha destacado que "científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra".

Navalnaya ha resaltado que procede de la rana dardo ecuatoriana y que causa "parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa". "Era evidente desde el primer día que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: (el presidente ruso, Vladimir) Putin asesinó a Alexei con un arma química", ha denunciado.

La mujer de Navalni ha expresado su agradecimiento a los países europeos que "han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad". "Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes", ha apelado.

Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose del envenenamiento con Novichok en suelo británico.

Moscú, cabe recordar, rechazó las críticas por su fallecimiento y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Finalmente, Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a "causas naturales".

Respuesta internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni "fue un acto cobarde de un líder atemorizado", tras confirmarse la causa de su muerte por parte del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

"Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea en un mensaje en X, donde añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un Estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos".

Five European nations have determined that Russia poisoned Alexei Navalny.



This was a cowardly act from a frightened leader.



Russia has long acted as a terrorist state, relying on terrorist methods.

⁰Poisoning political opponents.⁰Silencing journalists.⁰Invading peaceful… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026

"Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", señaló la política alemana desde la Conferencia de Seguridad en Múnich a la que atendió este fin de semana.



En el mismo mensaje, Von der Leyen honró "la memoria de Alexei Navalni y de todos aquellos a quienes la Rusia de (Vladimir) Putin ha silenciado violentamente a lo largo de los años".

