Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso al sector eléctrico ucraniano: "Cerca de 400 drones y 40 misiles lanzados"

Los bomberos ucranianos trabajan en el lugar del ataque masivo ruso contra los servicios eléctricos de Ucrania. Reuters

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque ruso contra Ucrania de la noche del viernes a este sábado en el que las fuerzas de Rusia han empleado, según el jefe de Estado del país invadido, "más de 400 drones y unos 40 misiles" dirigidos principalmente contra el sector eléctrico.

"Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos han sido utilizados en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución", lamentó Zelenski en su cuenta de Telegram.

"En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso", ha agregado el presidente ucraniano.

Zelenski ha reconocido "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y limítrofe con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también limita con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.

El presidente indicó que en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso, mientras que en la región de Vínnitsia, en el centro del país y fronteriza con Moldavia, concretamente en la ciudad de Ladizhin, drones rusos impactaron en un edificio administrativo.

"También hubo ataques en las regiones de Kiev y de Járkov", ha precisado Zelenski, que indicó que Ucrania aún tenía activas sus defensas aéreas.

"Todos los días Rusiapodría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto", ha afirmado el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Kiev durante el apagón eléctrico de este sábado debido al "ataque masivo" ruso que tuvo lugar la madrugada de este viernes. Reuters

"Moscú tiene que ser desprovista de poder presionar a Ucrania con meteorología fría", incidió Zelenski, al aludir que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana se producen en un momento en el que el frío marca la vida diaria de los ciudadanos del país invadido.

Cabe destacar que a raíz de este "ataque masivo", el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, ha informado que la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, se ha visto obligada a aplicar cortes de electricidad en distintos puntos del país.

Albares condena el ataque

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado este sábado en su cuenta de X el reciente ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, y ha reafirmado el apoyo y la ayuda del Gobierno español al pueblo ucraniano.

Una noche más ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno.



Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles. Esta semana hemos enviado mediante @AECID_es 6 generadores eléctricos. pic.twitter.com/yW710d49wB — José Manuel Albares (@jmalbares) February 7, 2026

Asimismo, el ministro ha recordado que esta misma semana, España ha enviado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) seis generadores de electricidad de gran potencia para abastecer de energía a más de 14.000 personas afectadas por los cortes de luz provocados por la invasión rusa.

Ucrania agradece el apoyo español

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha agradecido en X a su homólogo español, Albares, sus palabras de apoyo, tras el ataque ruso que ha afectado al sector energético ucraniano.

Thank you @jmalbares for your unwavering support. The international community must increase pressure on Russia and hold the perpetrators of such attacks accountable. We greatly value Spain’s energy support and the high-capacity generators sent to bolster Ukraine’s energy system. https://t.co/t2b7jRjiPW — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 7, 2026

"Valoramos enormemente el apoyo energético de España y los generadores de alta capacidad enviados para reforzar el sistema energético ucraniano", señaló Sybiha, que reaccionó en X al mensaje de Albares condenando este ataque.