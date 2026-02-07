La extrema derecha portuguesa intenta romper el cordón sanitario en las urnas: apunta a la Presidencia de la República

Las claves nuevo Generado con IA Portugal celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre António José Seguro (Partido Socialista) y André Ventura (Chega). André Ventura, candidato de extrema derecha, centra su campaña en el descontento social y promete una ruptura con el sistema político actual. António José Seguro apuesta por la estabilidad institucional, el consenso democrático y la defensa del Estado de derecho. El Gobierno, debilitado por la gestión de la tormenta Kristin y malos resultados en la primera vuelta, no apoya oficialmente a ningún candidato.

A pocas horas de la elección del nuevo presidente de la República de Portugal, el país está devastado por la tormenta Kristin y el Gobierno, que no apoya a ninguno de los dos candidatos — António José Seguro (Partido Socialista) y André Ventura (Chega) — se encuentra bajo fuertes críticas por la mala gestión de la crisis provocada por la intemperie, que ha dejado al menos 13 muertos y ha cortado el suministro eléctrico en varias aldeas y ciudades de la zona central del país.

Este domingo, 8 de febrero, António José Seguro y André Ventura disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las primeras desde 1986 entre Freitas do Amaral y Mário Soares, dado que normalmente el presidente de la República se elige en la primera vuelta en Portugal.

El resultado de esta segunda vuelta ha sido ampliamente anticipado. Se prevé — todas las encuestas apuntan en esta dirección — que la victoria recaiga en el socialista António José Seguro, que debería recoger los votos de los electores de los partidos de izquierda y de la derecha democrática.

André Ventura, el candidato de extrema derecha del partido Chega, cuenta con una base electoral fiel de cerca de 1.300.000 votantes, pero se enfrenta un elevado nivel de rechazo en la sociedad portuguesa, lo que le impide cantar victoria.

Precisamente por ello, André Ventura se presenta como el candidato de la protesta y la ruptura, defendiendo la necesidad de "cambiar el sistema político", que considera agotado, en contraposición a António José Seguro, quien "defiende la estabilidad".

La campaña de Ventura se centra en apelar al voto de los marginados: los trabajadores de los suburbios, los jóvenes que deben emigrar para encontrar empleo o las víctimas de la tormenta Kristin.

De hecho, el líder del Chega ha distribuido botellas de agua en las ciudades afectadas por la tormenta y estuvo en Mem Martins — en los alrededores de Lisboa — en una caminata callejera, donde declaró: "Esta población siente muchas de las cuestiones que abordamos, como el aumento de la criminalidad o la inmigración descontrolada".

Por ello, defiende el endurecimiento de las penas criminales y una revisión profunda del régimen político, incluyendo cambios en la Constitución o en el sistema judicial, que quiere "hacer independiente del sistema político".

Promete un "cambio" y afirma que "Seguro dejará todo igual". Su discurso se centra en una retórica antiélites y antisistema, capitalizando el descontento social, acentuado por la crisis provocada por la tormenta Kristin.

Por su parte, António José Seguro se presenta como el candidato de la estabilidad institucional y del consenso democrático. Exlíder del Partido Socialista, Seguro ha construido su candidatura en torno a la defensa del Estado de derecho, la Constitución y el papel moderador del presidente de la República.

Propone una presidencia interventiva, pero dialogante, centrada en la cohesión social, el refuerzo de los servicios públicos y la protección de los más vulnerables.

Su mensaje se basa en la idea de reconstrucción y unidad nacional en un momento de crisis, buscando atraer votos tanto de la izquierda como del centroderecha democrático, en un claro contraste con el radicalismo de Ventura.

Mientras Ventura promete una presidencia de confrontación con el Gobierno y las instituciones, Seguro se compromete con una magistratura de influencia basada en el diálogo político y social, presentándose como una figura experimentada y previsible en un contexto de elevada inestabilidad política que afecta a la Asamblea de la República y, por ende, al Gobierno.

Gobierno debilitado

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Gobierno del PSD apoyó al candidato Luís Marques Mendes, un histórico del partido, que obtuvo un resultado muy por debajo de lo esperado (12%).

Este revés electoral, sumado a las críticas generalizadas a la respuesta del Ejecutivo ante la tormenta Kristin, dejó al Gobierno políticamente expuesto y bajo fuerte presión.

La incapacidad de prevenir y gestionar los efectos de la intemperie, con graves fallos en el suministro eléctrico y la protección de la población, agravó el desgaste del Ejecutivo, que llega a la segunda vuelta en una posición defensiva, dependiente del resultado electoral y de la futura relación con el próximo presidente de la República — sin anunciar públicamente su intención de voto, intentando garantizar la estabilidad negociadora en la Asamblea de la República con las dos principales fuerzas de oposición: el PS y el Chega.

Primera vuelta

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 18 de enero, António José Seguro fue el candidato más votado, con el 31,12% de los votos, lejos de la mayoría absoluta pero asegurando el primer lugar y el pase a la segunda vuelta. André Ventura quedó en segundo lugar, con el 23,52%, confirmando la base electoral del Chega y asegurando también su paso a la fase decisiva del escrutinio.

Por detrás de los dos primeros quedaron João Cotrim de Figueiredo, de Iniciativa Liberal, con el 16,01%, y el Almirante Henrique Gouveia e Melo, independiente apoyado por una franja del PSD (partido del Gobierno), que obtuvo el 12,32%, ambos fuera de la segunda vuelta a pesar de expectativas significativas, sobre todo entre el electorado de centro y derecha democrática.

Luís Marques Mendes, apoyado por el PSD, no superó el 11,30%, en un resultado considerado políticamente negativo para el Gobierno, que sufrió ampliamente un fenómeno que Luís Montenegro calificó como “dispersión de votos a la derecha”.