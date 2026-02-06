Nuevo atentado en Moscú: sobrevive el 'número 2' de la inteligencia militar rusa tras recibir un disparo por detrás

Las claves nuevo Generado con IA El teniente general Vladímir Alekseyev, número dos de la inteligencia militar rusa, fue víctima de un atentado en Moscú y se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo por la espalda. Las autoridades han abierto una investigación por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas, y buscan al autor, que huyó del lugar. Alekseyev, veterano de operaciones como la intervención en Siria y negociador durante la rebelión de Wagner, ha sido sancionado por EEUU y la UE por ciberataques e injerencias. En el último año, varios altos mandos militares rusos han sido asesinados en atentados, en el contexto de la guerra con Ucrania.

El teniente general Vladímir Alekseyev, uno de los altos mandos de la inteligencia militar rusa, ha sido víctima de un atentado este viernes en el noroeste de Moscú. El número dos de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor (GRU) se encuentra hospitalizado después de que un individuo le disparase por la espalda en el ascensor de un edificio residencial.

Según el Comité de Investigación de Moscú, las autoridades buscan a un hombre que huyó del lugar del suceso, en la carretera de Volokolamsk, y han abierto una causa penal por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas. Los forenses se han desplazado hasta la escena del atentado para entrevistar a testigos y revisar las cámaras de seguridad.

Alekseyev fue uno de los altos mandos del Ejército de Vladímir Putin encargados de negociar con Yevgueni Prigozhin, el líder de los mercenarios de Wagner, durante el intento de golpe militar de junio de 2023. También fue uno de los cabecillas de la intervención rusa en Siria y ha sido sancionado por EEUU y la UE por su papel en ciberataques, injerencias electorales o el envenenamiento del exespía soviético Serguéi Skripal.

A falta de confirmación oficial, Vladímir Alekseyev engrosaría la larga lista de objetivos castrenses atacados por Ucrania en suelo ruso. El último general eliminado por los servicios de inteligencia de Kiev fue Fanil Sarvanov, responsable del adiestramiento de las Fuerzas Armadas rusas, que murió por la explosión de un coche bomba en un aparcamiento en el sur de Moscú.

En el último año Ucrania también ha eliminado al teniente general Yaroslav Moskalik, jefe adjunto de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor ruso, al general Igor Kiríllov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, o a Zaur Gurtsiev, el militar encargado de coordinar la campaña de bombardeos indiscriminados sobre la ciudad de Mariúpol.

Alekseyev, nacido en la Ucrania soviética, es el subjefe de la inteligencia militar desde 2011 y fue galardonado con la condecoración de Héroe de Rusia. Durante la rebelión de Prigozhin, se dirigió a los mercenarios para instarles a frenar su plan de deponer al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, y participó en las negociaciones que tuvieron lugar en Rostov.

El almirante Ígor Kostyukov, su jefe en el GRU, es el líder de la delegación rusa que Putin ha enviado a Abu Dabi en las negociaciones trilaterales con Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, para abordar un posible acuerdo de paz.