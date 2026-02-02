Extraen del recto de un hombre de 24 años un proyectil de 16 centímetros de la I Guerra Mundial en Francia

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 24 años acudió a urgencias en Toulouse con un proyectil de la I Guerra Mundial alojado en el recto. El proyectil, de calibre 37mm y 16 cm de largo, fue extraído por cirujanos antes de que el equipo de artificieros lo neutralizara. El paciente declaró haber ingerido cocaína y no quiso explicar cómo llegó el artefacto a su cuerpo. Aunque podría haber enfrentado cargos por posesión de munición, la fiscalía descartó procesarlo al confirmarse que el proyectil estaba desmilitarizado.

Es común que los médicos presencien escenas de lo más variopintas y situaciones personales un tanto excéntricas. Sin embargo, lo que vivieron en un hospital del sur de Francia fue algo insólito.

El equipo médico extrajo del recto de un hombre de 24 años un proyectil que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), según ha informado la prensa regional francesa.



El joven se presentó en la noche del 31 de enero al 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse, quejándose de dolores en la espalda y afirmando haberse introducido un objeto en el recto.

Tras su ingreso, un equipo médico lo intervino de urgencia y descubrió el explosivo alojado en el recto del hombre por circunstancias aún por esclarecer.



Según el diario La Dépêche, el proyectil, de calibre 37mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.

"Los cirujanos extrajeron el objeto antes de alertar a la policía, dada su naturaleza", informó el diario.



Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado. "La operación salió bien. Pudo salir el domingo por la mañana", informaron los médicos.

Al ser interrogado por la policía, el paciente no ofreció más detalles sobre el motivo de esta inusual aparición, simplemente declaró haber ingerido cocaína.

Posible denuncia

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de 5 años y de una multa de hasta 75.000 euros.

Sin embargo, según ha informado La Dépêche que contactó con el fiscal de Toulouse fue tajante: "No lo procesaremos, ya que no existe delito penal. La munición fue desmilitarizada", señaló David Charmatz

No es el primero

No se trata de la primera vez que en Francia un paciente se presenta en el hospital con un proyectil en el recto.



En diciembre de 2022, un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar este artefacto en la vía anal. El centro médico tuvo que ser evacuado por precaución.