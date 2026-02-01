A cuatro patas y encima de una joven inerme: las fotos del príncipe Andrés le coronan como la "vergüenza nacional"

Los archivos también mencionan al expresidente español José María Aznar, quien niega conocer a Epstein pese a que aparecen registros de envíos y pagos a su nombre en la documentación.

Entre los documentos desclasificados figura un correo donde Epstein promete al príncipe Andrés enviarle a Londres una "joven rusa" y se detallan invitaciones mutuas a residencias privadas.

Medios británicos revelan que el príncipe Andrés envió fotos de sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, a Epstein en 2011 y 2012, pese a haber declarado que había roto lazos con el magnate.

La desclasificación de archivos sobre Jeffrey Epstein implica al príncipe Andrés, quien aparece en imágenes comprometedoras junto a una joven, lo que ha generado fuerte indignación en Reino Unido.

La desclasificación masiva de los archivos que lapidan judicial y socialmente al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein ha puesto en jaque, aún más, la figura del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Y todo por la publicación de varias imágenes en las que el también exduque de York aparece en una posición comprometida, junto al cuerpo inerme de una joven de rostro desconocido. En ellas, se muestra al miembro de la Familia Real británica a cuatro patas sobre el cuerpo inerme de la mujer.

Toda esta tormenta mediática ha hecho que los gigantes de la comunicación británica, como son el Daily Mail, The Sun o The Guardian hayan calificado la actitud fotográfica del príncipe Andrés de "vergüenza nacional".

"Princesas humilladas"

Tal y como refleja la información publicada por el diario Daily Mail en relación al caso que envuelve a Epstein con el príncipe Andrés, el exduque de York envió fotos de sus hijas Eugenia y Beatriz al pederasta.

"Princesas inocentes se ven arrastradas al escándalo de sus padres caídos en desgracia en la última filtración de archivos", recoge el rotativo.

Presuntamente, y siempre de acuerdo con lo publicado en los medios ingleses basado en la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano de Carlos III envió por correo electrónico en 2011 y 2012 varias imágenes de las herederas a la Corona de Londres.

Las fotografías fueron enviadas cuando Eugenia tenía 21 años, y Beatriz, 23. En 2008, fue cuando el empresario "cayó en desgracia" y fue condenado por delitos de índole sexual relacionados con menores.

Las imágenes fueron enviadas dos años después de que el príncipe Andrés afirmara haber cortado todo lazo con Epstein. La experta en realeza británica Jennie Bond sostuvo que estas últimas revelaciones dejan a las princesas en "una situación difícil".

Promesa de "una joven rusa"

Entre los millones de archivos desclasificados, también se encuentra un correo electrónico en el cual Epstein prometió al príncipe Andrés enviarle a Londres una "joven rusa, de 26 años, inteligente, hermosa y de fiar".

El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (su Alteza Real) el Duque de York". En los distintos emails también se muestran invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés para ir a sus respectivas residencias.

La invitación del príncipe al Palacio de Buckingham se formalizó en septiembre de 2010, tan solo un mes después de que el pederasta dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y conocido su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí al Palacio de Buckingham. Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser el príncipe, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".

Acusación a Aznar

Los archivos del caso Epstein también apuntan, presuntamente, a España. A un expresidente del Gobierno: José María Aznar.

El exmandatario negó haber conocido al fallecido empresario tras las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En uno de los archivos, aparece de forma explícita el nombre del político del PP y el de su mujer.

Recibo de un paquete de Epstein a nombre de José María Aznar a la Moncloa.

Estos documentos, que incluyen agendas y recibos relacionados con los negocios del financiero, recogen un pago del magnate a su agente de viajes a nombre del expresidente, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

También figura el envío de dos paquetes explícitamente a su nombre y al de su mujer en 2003 y 2004, uno de ellos a Moncloa y otro a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid: "Presidente y Ana Aznar. Complejo de la Moncloa", se aprecia en el recibo.

Captura de un correo del hijo de José María Aznar.

Los envíos de ambos paquetes (de los que no se explicita la naturaleza) o el asiento contable del agente de viajes de Epstein no suponen ninguna irregularidad. Tampoco la aparición de su nombre o el de su hijo en sus listas de contactos.

A pesar de ello y de la conocida buena relación entre el político y EEUU, el entorno de José María Aznar asegura que "no conoce a ese señor", en alusión al pedófilo, y que "no tiene ni idea" sobre la existencia de dichos paquetes.

Tres millones de documentos

Tres millones de documentos, 180.000 fotos y 2.000 vídeos. Este es el volumen de información que ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación al denominado caso Epstein.

El Fiscal General adjunto de Estados Unidos y antiguo abogado defensor de Trump, Todd Blanche, explicó que la revelación cumple con las directrices de la ley que obliga a la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, con conexiones con Trump y otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton.

Siguiendo en esta línea, han difuminado los rostros de todas las mujeres que aparecen en los archivos, excepto los de Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Epstein, y no han eliminado los rostros de ninguno de los hombres que aparecen.

Ficha policial de Maxwell DOJ

Entre los archivos difundidos, hay una copia en PDF del registro de Maxwell en el sistema que se utiliza en EEUU para registrar a los presuntos delincuentes una vez que han sido arrestados.

El archivo de 2020 presenta una fotografía de Maxwell con lo que parece ser un mono naranja proporcionado por la prisión. También incluye otros datos personales, entre ellos su nombre completo, alias y una dirección particular en Bradford, en el estado New Hampshire.

También en el expediente hay una lista de los cargos contra ella, incluyendo explotación sexual de un menor, perjurio y transporte interestatal para actividad sexual.

Certificado de residencia de Maxwell en la isla de Epstein DOJ

Entre los archivos se encuentran todos los documentos del proceso que inició Maxwell para obtener la nacionalidad estadounidense. Uno de ellos muestra el certificado de residencia de la exnovia de Epstein en la isla Pequeña Saint James, que pertenecía al magnate fallecido.

La nueva publicación llega tras varios meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de opacidad de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.