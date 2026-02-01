Sexo y un paseo por el palacio de Buckingham: una segunda víctima de Epstein denuncia que tuvo relaciones con Andrés

El príncipe Andrés con una joven inerme en el suelo, uno de los archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con el 'caso Epstein'. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Nuevas informaciones han salido a la luz del caso Epstein. Y no es para menos. La revelación masiva de tres millones de archivos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos pone de relieve más datos que comprometen al príncipe Andrés, el hermano de Carlos III de Inglaterra.

Tal y como publica la BBC, una segunda víctima del pederasta Jeffrey Epstein fue enviada al Palacio de Buckingham, la residencia de la Familia Real británica, para mantener relaciones sexuales con el príncipe.

Según las informaciones reveladas por el abogado de esta mujer, el encuentro ocurrió en la residencia del príncipe Andrés, Royal Lodge, en 2010. La damnificaada, que no se ha podido determinar su nacionalidad, tenía "veintitantos años" en el momento de los hechos.

"Visita guiada"

El letrado de la chica, Brad Edwards, sostuvo que su representada, tras pasar la noche con el príncipe Andrés, le dieron un paseo por el Palacio de Buckingham y tomaron té.

"Hablamos de al menos una mujer que Jeffrey Epstein envió al príncipe Andrés. Y ella incluso, después de una noche con el príncipe Andrés, tuvo una visita guiada al Palacio de Buckingham", comentó el abogado.

La residencia británica registra rutinariamente los nombres de los invitados a los paseos. Sin embargo, la BBC no ha podido corroborar la visita de la mujer sin revelar la identidad.

Primera en pasar la noche

El relato de esta víctima del príncipe Andrés, referente a haber pasado la noche con él, es el primero que sale a la luz de una damnificada de Epstein que afirma haber mantenido una relación sexual en una residencia real.

El abogado Edwards representa a más de 200 víctimas del caso Epstein, entre las que destaca Virginia Giuffre, quien alegó que la llevaron a Londres para tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en 2002, cuando solo tenía 17 años.

Giuffre dijo que la obligaron a mantener relaciones sexuales con Andrés dos veces más entre 2001 y 2002: una en Nueva York y otra en la isla caribeña privada de Epstein.

Fotos de "vergüenza nacional"

Las imágenes que comprometen al príncipe Andrés relacionadas con el pederasta Jeffrey Epstein han dado la vuelta al mundo. Y no es para menos.

En las fotos, el exduque de York aparece junto al cuerpo inerme de una joven de rostro desconocido. Se muestra al príncipe Andrés a cuatro patas sobre el cuerpo de la mujer.

Estos recursos fotográficos propiciaron que gigantes de la prensa británica, como los diarios The Sun, The Guardian o Daily Mail hayan tildado la actitud del príncipe Andrés de "vergüenza nacional".

Princesas "humilladas"

Según publicó ayer el periódico Daily Mail, el exduque de York envió fotos de sus hijas, Eugenia y Beatriz, al pederasta Epstein cuando estas tenían 21 y 23 años, respectivamente.

"Princesas inocentes se ven arrastradas al escándalo de sus padres caídos en desgracia en la última filtración de archivos", recoge el rotativo. Al artículo del Mail le acompañó un titular enorme que se podía leer: "Princesas humilladas".

Presuntamente, y siempre de acuerdo con lo publicado en los medios ingleses basado en la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano de Carlos III envió por correo electrónico en 2011 y 2012 varias imágenes de las herederas a la Corona de Londres.

Las imágenes fueron enviadas dos años después de que el príncipe Andrés afirmara haber cortado todo lazo con Epstein. La experta en realeza británica Jennie Bond sostuvo que estas últimas revelaciones dejan a las princesas en "una situación difícil".

Promesa de una "joven rusa"

Entre los millones de archivos desclasificados, también se encuentra un correo electrónico en el cual Epstein prometió al príncipe Andrés enviarle a Londres una "joven rusa, de 26 años, inteligente, hermosa y de fiar".

El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (su Alteza Real) el Duque de York". En los distintos emails también se muestran invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés para ir a sus respectivas residencias.

La invitación del príncipe al Palacio de Buckingham se formalizó en septiembre de 2010, tan solo un mes después de que el pederasta dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y conocido su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí al Palacio de Buckingham. Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser el príncipe, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".