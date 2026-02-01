Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes por el cierre de un centro social en Turín dejan 29 agentes heridos

Las fuerzas de seguridad italianas durante el desalojo de un centro social en un edificio ocupado desde hace 30 años en Turín (Italia). Efe

A raíz de una manifestación organizada este sábado en Turín por el desalojo de un edificio ocupado desde el año 1996, donde se encontraba el famoso centro social de izquierdas Askatasuna, 29 agentes de policía han resultado heridos y dos personas han sido detenidas.

La concentración se había desarrollado de manera pacífica por las calles de la la ciudad del noroeste de Italia con la participación de varios miles de personas. Pero, al atardecer, concluyó con duros enfrentamientos que perduraron durante más de una hora entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes encapuchados.

Todo se complicó cuando varios grupos con pasamontañas empezaron a incendiar contenedores y un vehículo blindado de la policía del que habían salido algunos agentes.

Asimismo, numerosos manifestantes lanzaron petardos, bengalas y fuegos artificiales. Ante esto, las fuerzas de seguridad allí presentes respondieron con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, según resalta Efe.

El canal público nacional RAI también denunció la agresión a un equipo que se encontraba informando sobre la manifestación.

Vehículos blindados de la policía durante los enfrentamientos con manifestantes tras una marcha en apoyo a Askatasuna en Turín. Reuters

Askatasuna liberada tarde

En diciembre de 2025 se desalojó, nuevamente, el centro Askatasuna, que en euskera significa "libertad". La operación se produjo en el marco de una operación policial relacionada con investigaciones sobre recientes actos de violencia en Turín.

Destacan los ataques a la sede del diario La Stampa y otros incidentes durante protestas en favor de Palestina.

"Askatasuna se había convertido en un centro de subversión y fue liberado con retraso. He oído hablar de actividades culturales: tonterías", dijo el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, en una comparecencia a los medios.

Manifestantes mostrando un cartel en apoyo al centro social de izquierdas Askatasuna en Turín. Reuters

El pasado 18 de marzo, la Junta Municipal de Turín había aprobado la renovación del pacto de colaboración para la transformación del centro social Askatasuna en un bien común, incorporando una moción que confirmaba la aceptación de métodos democráticos y el rechazo de toda forma de violencia y racismo.

Visita de Meloni

Un día después de lo ocurrido, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se dirigió al hospital turinés Le Molinette donde se encontraban los 29 agentes que resultaron heridos o con contusiones en la manifestación. Entre ellos, un policía de 29 años, Alessandro Calista, que fue rodeado por un grupo de encapuchados que le propinaron patadas, además de golpearlo con un martillo.

Meloni ha expresado en una publicación en la red social X que lo ocurrido a raíz del desalojo del centro Askatasuna es "inaceptable". "El desalojo legítimo de una propiedad ocupada ilegalmente se utilizó como pretexto para desatar la violencia".

En su mensaje, ha añadido un vídeo donde se pueden ver los instantes en los que agreden al agente Alessandro Calista y ha comentado que las personas que se situaban allí no eran manifestantes, "sino individuos que actúan como enemigos del Estado".

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

"Defender la legalidad no es una provocación: es un deber. El Estado no retrocede ante la violencia de los falsos revolucionarios acostumbrados a la impunidad y se sitúa, sin ambigüedades, del lado de quienes visten uniforme, de quienes informan y de quienes respetan las normas de convivencia civil", incidió.

Indignación y rechazo nacional

La primera ministra italiana no ha sido la única en mostrar su rechazo e indignación ante lo ocurrido. Distintos partidos políticos, además del Jefe de Estado, Sergio Mattarella, han querido expresar su apoyo y solidaridad a los agentes heridos.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aseguró por su parte que los agresores de los agentes son "quienes representan el verdadero peligro para la convivencia civil y para nuestra democracia".

La oposición también condenó los incidentes y ataques contra agentes del orden y periodistas. "Estas son imágenes incalificables. Actos que nada tienen que ver con la disidencia democrática y deben ser rechazados rotundamente", afirmó el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte .

Le immagini che arrivano da Torino sono inqualificabili. Il Movimento 5 Stelle condanna con la massima fermezza le violenze e le aggressioni perpetrate ai danni delle Forze dell’ordine e della troupe Rai. Atti che nulla hanno a che vedere con il dissenso democratico e che vanno… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 31, 2026

Mientras tanto, la secretaria del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, también habló de "violencia inaceptable" y "ataques criminales por parte de grupos organizados, enmascarados y violentos". Además, ha añadido que espera que los atacantes "sean identificados lo antes posible".