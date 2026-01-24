La UE busca a toda prisa alternativas a Trump: acuerdo con India y aplicación provisional de Mercosur

Bruselas ha flexibilizado su postura frente a la relación de India con Rusia para priorizar el acuerdo comercial, presionando a Narendra Modi para influir en un alto el fuego en Ucrania.

Una vez que ha quedado demostrado de manera irrefutable que Donald Trump no es un socio fiable sino que ataca a sus propios aliados con aranceles, la Unión Europea acelera la búsqueda de nuevos amigos y aliados en la escena mundial, así como de mercados alternativos para sus productos.

India y Mercosur se han convertido ahora en las dos máximas prioridades para Bruselas. Este martes, Ursula von der Leyen viaja a Nueva Delhi para intentar cerrar un mastodóntico acuerdo comercial con el primer ministro Narendra Modi, que crearía un mercado de 2.000 millones de consumidores.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión prepara la aplicación provisional desde marzo del controvertido tratado con Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—, sorteando el bloqueo de la Eurocámara, que ha llevado el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en un intento de paralizarlo.

"El comercio con el resto del mundo representa aproximadamente el 45% de nuestro PIB. Nuestras cadenas de suministro y nuestros objetivos de reducción de riesgos dependen del comercio. Por eso, hoy el comercio es más importante que nunca", alega Von der Leyen.

La gran paradoja es que ha sido el propio Trump quien ha actuado como catalizador definitivo del acuerdo comercial entre India y la UE, tras casi 20 años de negociaciones que ya mostraban claros signos de agotamiento.

La "humillación" provocada por sus aranceles ha acabado empujando al Gobierno indio, tradicionalmente proteccionista y hasta ahora orgulloso de su buena relación con la Casa Blanca, a los brazos de Bruselas.

"Todavía queda trabajo por hacer, pero estamos al borde de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos”: un pacto que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial", dijo Von der Leyen en su intervención en el foro de Davos.

"Y, lo más importante, es un acuerdo que otorgaría a Europa la ventaja de ser la primera en actuar con uno de los continentes más dinámicos y de más rápido crecimiento del mundo", sostiene la presidenta de la Comisión.

El mercado indio está bastante cerrado para los productos europeos y el diálogo se describe en Bruselas como "difícil". La prioridad para la UE es reducir los elevados aranceles para los coches, vinos y licores europeos. Nueva Delhi quiere proteger a su sector agrícola, basado en un sistema de pequeñas explotaciones.

Otro de los grandes obstáculos del acuerdo ha sido el reconocimiento del arroz basmati, un símbolo nacional cuyo origen India reclama, pero que Pakistán también reivindica. Según varias filtraciones, la solución habría sido dejar fuera la agricultura del pacto comercial, extremo que la UE no ha confirmado.

Con tal de cerrar rápidamente este tratado, Bruselas ha hecho la vista gorda ante la cercanía de India con Rusia, aunque Von der Leyen volverá a pedirle a Modi que presione a Vladímir Putin para que acepte un alto el fuego en Ucrania.

"Somos conscientes de la relación histórica de India con Rusia y, en este contexto, es importante animar a India a que utilice su influencia en ese sentido para apoyar los esfuerzos de paz", señalan fuentes europeas.

Aplicación provisional de Mercosur

En cuanto a Mercosur, en la cumbre de emergencia que concluyó este viernes en Bruselas, varios líderes europeos —entre ellos Pedro Sánchez y el canciller Friedrich Merz— pidieron que el acuerdo de libre comercio se aplique de inmediato de manera provisional, sin esperar el pronunciamiento del TJUE sobre su legalidad, que podría tardar hasta dos años.

"El Consejo ya ha aprobado no solo autorizar a la Comisión a firmar el acuerdo con Mercosur, sino también su aplicación provisional. Invito a la Comisión a hacer uso de esta decisión y poner en marcha la aplicación provisional del pacto con Mercosur", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de la reunión.

Los tres grupos de la Gran Coalición que sostiene a Von der Leyen —populares, socialistas y liberales— también apoyan la entrada en vigor inmediata de Mercosur. Sin embargo, sus fracturas internas facilitaron que prosperara la resolución que ha paralizado el procedimiento, impulsada por la derecha radical y la izquierda radical.

Por ejemplo, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se ha desmarcado de la línea oficial de su familia política europea y reclama "la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

Además, el sector primario se opone a la aplicación provisional, al igual que Francia, que siempre ha encabezado la resistencia a este acuerdo.

"Existe un claro interés en garantizar que los beneficios se apliquen lo antes posible", ha dicho Von der Leyen tras la cumbre extraordinaria.

"Aún no hemos tomado ninguna decisión. Solo será necesario decidir en el momento en que uno de los países del Mercosur haya completado sus procedimientos y esté listo. Nosotros estaremos preparados cuando ellos lo estén", asegura la presidenta.

Según la última información disponible, Paraguay podría ser el primer país en ratificar el acuerdo entre la UE y Mercosur durante el mes de marzo, lo que abre la puerta a que pueda aplicarse de forma inmediata a partir de ese momento.

