La UE responderá si Trump impone aranceles por Groenlandia: "Haremos todo lo necesario para protegernos"

La UE insiste en priorizar el diálogo y evitar la escalada, pero está preparada para proteger sus intereses económicos y estratégicos frente a las coacciones estadounidenses.

Trump planea imponer aranceles adicionales del 10%, que subirán al 25% en junio, contra ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia.

La UE estudia reactivar aranceles de hasta el 30% a productos estadounidenses, valorados en 93.000 millones de euros, como respuesta a las amenazas de Trump.

La Comisión Europea ha advertido que responderá con todos sus instrumentos, incluido el bazuca comercial creado para China, si Trump impone aranceles por Groenlandia.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha avisado este lunes de que responderá con todas las armas a su disposición -incluyendo el Instrumento contra la Coerción Económica, el bazuca comercial diseñado para China- si Donald Trump cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles a ocho países por frenar sus planes de hacerse con Groenlandia.

Otra de las opciones sobre la mesa es la reactivación de aranceles de hasta el 30% contra productos de EEUU por valor de 93.000 millones de euros. Estos recargos se aprobaron en julio del año pasado, pero se acabaron aparcando tras el acuerdo comercial entre Trump y Von der Leyen en Escocia.

"La Unión Europea dispone de herramientas y está preparada para responder. Haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE", ha proclamado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebrarán una cumbre de emergencia el próximo jueves 22 de enero a partir de las 19:00 horas, cuyo objetivo es acordar una respuesta conjunta a las coacciones del presidente de Estados Unidos.

"De las consultas entre los líderes de la UE, incluida la presidenta Von der Leyen, se desprende claramente que la prioridad es dialogar y no escalar, y evitar la imposición de aranceles, porque esto acabaría perjudicando a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico", ha señalado el portavoz.

"La UE ha subrayado de manera constante su interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN", ha insistido.

Sin embargo, los constantes llamamientos al diálogo de los líderes europeos no han surtido ningún efecto hasta ahora en Trump. "El mundo no estará seguro a menos que tengamos control completo y total sobre Groenlandia", sostiene el presidente de EEUU en una carta al primer ministro de Noruega.

"Dinamarca no puede proteger esta tierra de Rusia o China, y me pregunto por qué tienen 'derecho de propiedad' en primer lugar. No existen documentos escritos, simplemente un barco llegó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allí", sostiene Trump.

El presidente de EEUU ha anunciado una tasa extra del 10%, que se aplicará a partir del 1 de febrero y subirá al 25% en junio, contra ocho países que han enviado tropas a Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia y del Reino de Dinamarca. Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos, económicos y de seguridad", ha respondido el portavoz de la Comisión Europea.

Sobre la reactivación de los aranceles contra productos norteamericanos por valor de 93.000 millones de euros, el Ejecutivo comunitario ha explicado que volverán a aplicarse automáticamente a partir del 7 de febrero, salvo que vuelvan a congelarse. "No hay nada decidido", asegura Gill.

En cuanto al Instrumento contra la Coerción Económica, que permitiría por ejemplo imponer tasas o restricciones a las grandes plataformas de EEUU, Bruselas asegura que su activación contra EEUU "nunca ha dejado de estar encima de la mesa".

"Estamos operando en una realidad geopolítica realmente compleja, en la que tenemos que ser ágiles y estar preparados para actuar cuando sea necesario. Y para poder estar preparados para actuar, esos instrumentos están muy claramente sobre la mesa", asegura el portavoz.

"La UE dispone de herramientas a su alcance y está preparada para responder en caso de que se impongan los aranceles con los que se nos ha amenazado. Utilizaremos esas herramientas cuando sea necesario y haremos todo lo que haga falta para proteger los intereses económicos de la UE", ha insistido.

Aunque Von der Leyen viajará al foro de Davos esta semana, de momento no hay previsto ningún encuentro bilateral con Trump, ha explicado.

Teniendo en cuenta que los países de la UE integran un mercado único y una unión aduanera, ¿puede Trump imponer aranceles de forma individualizada a determinados Estados miembros y no al resto?

"Es técnicamente posible, pero hacerlo sería inmensamente complejo desde el punto de vista burocrático y procedimental", ha explicado el portavoz.

"Daría lugar a capas adicionales de complejidad, que obstaculizarían el buen funcionamiento del comercio transatlántico de mercancías, en particular para los importadores estadounidenses", avisa.