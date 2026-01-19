Lecornu activa el 'decretazo' para aprobar los presupuestos y la izquierda radical le responde con una moción de censura

Las claves nuevo Generado con IA El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, activó el artículo 49.3 para aprobar los presupuestos de 2026 sin votación parlamentaria debido a la falta de mayoría en la Asamblea Nacional. La Francia Insumisa ha presentado una moción de censura en respuesta, aunque el Partido Socialista no la apoyará, considerando que no es el momento oportuno. Lecornu incluyó medidas sociales como la congelación del impuesto sobre la renta y la generalización de la comida estudiantil a 1 euro para intentar obtener apoyo socialista. El presupuesto aprobado contempla también un aumento de impuestos a grandes empresas y la suspensión de la reforma de pensiones, generando críticas tanto de la derecha como de la extrema derecha.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tomó este lunes la decisión de aplicar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos de 2026 ante la incapacidad de articular una mayoría en la Asamblea Nacional, dividida en tres bloques irreconciliables desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024.

Lecornu rompe su promesa. En otoño, el tercer primer ministro de Emmanuel Macron en lo que va de legislatura prometió a la oposición que renunciaría a esta cláusula, que anula el debate parlamentario y aprueba las proposiciones de ley sin votación previa, con la única condición de que no salga adelante ninguna moción de censura contra el Gobierno en las primeras 24 horas.

En caso de que 289 diputados o más voten a favor de una moción de censura en el plazo establecido, caería el Gobierno y sus cuentas. No sería la primera vez que sucede. Uno de los predecesores en el cargo de Lecornu, el excomisario europeo Michel Barnier, sufrió este destino en diciembre de 2024.

Pero no parece que Lecornu vaya a seguir los pasos de Barnier porque, aunque La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon anunciara la presentación de una moción de censura "inmediata" en vista de la decisión del primer ministro, la iniciativa no contará con el respaldo del Partido Socialista, como anunció el diputado Jérôme Guedj, que considera que no es el momento de "ponerse quisquilloso".

"Un colmo del ridículo para los socialistas que se jactaban del abandono de este 49.3. Contra este presupuesto y por la dignidad del Parlamento, presentaremos una moción de censura contra el Gobierno", escribió la presidenta del grupo parlamentario de LFI, Mathilde Panot, en la red social X.

Giro de guion

Lecornu cambió de postura la semana pasada al constatar que no podía convencer a los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos por mayoría en la Asamblea. Por eso, el jefe de Gobierno canalizó sus esfuerzos no en negociar el contenido de las cuentas, sino en evitar que la oposición votara a favor de una moción de censura que haría saltar por los aires su segundo Gobierno. El primero sólo duró veintisiete días.

El primer ministro intentó ganarse desde el primer momento el respaldo del Partido Socialista con una batería de medidas sociales. El pasado viernes, anunció desde la explanada del Palacio de Matignon la congelación del impuesto sobre la renta, la generalización de la comida estudiantil a 1 euro y la creación de 2.000 puestos en la educación nacional, entre otras medidas de gasto que, según las estimaciones de Le Monde, costarían a las arcas del Estado más de 7.000 millones de euros.

El Partido Socialista presume de haber logrado, además, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones, la medida estrella de Macron, que elevaba la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64. El primer ministro de Macron también confirmó este domingo que los impuestos a cargo de las grandes empresas aumentarán de forma notable, en comparación con la versión inicial del proyecto de ley de finanzas para 2026.

"Una nueva crisis política debilitaría a nuestro país y pesaría de manera aún más directa y pesada sobre la actividad y el empleo", trasladó Lecornu a los empresarios, a través de una misiva en la que prometía "la estabilización del conjunto de las normas fiscales aplicables a las empresas".

El jefe del grupo parlamentario socialista, Boris Vallaud, aseguró que estas medidas "permiten contemplar la no censura del presupuesto".

Algunas voces del bloque macronista lamentan que Lecornu haya tratado de contentar a la bancada de la izquierda. Varios diputados del macronista Ensemble, según recoge Le Journal du Dimanche, consideran a sus compañeros socialistas unos "maestros del arte del chantaje".

Otros consideran, en cambio, que Lecornu no tenía otra salida. "El 49.3 no me hace saltar de alegría, no me entusiasma, pero ¿tenía Sébastien Lecornu otras opciones?", declaró la diputada macronista Prisca Thevenot. "Llega un momento en que hay que avanzar; es la menos mala de las soluciones".

"Las medidas de Sébastien Lecornu para comprar a los socialistas son la bisutería con la que los colonos compraban a los indígenas en algunos países", reaccionó, por su parte, el vicepresidente del Reagrupamiento Nacional (RN), Sébastien Chenu. Los líderes de la formación de extrema derecha, Marine Le Pen y su delfín Jordan Bardella, dejaron claro que "la censura es necesaria", pero evitaron confirmar en un primer momento si presentarían una moción propia o votará a favor de la de LFI.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, defendió la necesidad de activar el 'decretazo', pero rechazó el contenido de las cuentas: "El presupuesto propuesto por el Gobierno retoma todos los ingredientes socialistas que han conducido al declive de Francia: más gasto y más impuestos que pesan y desaniman a quienes producen".

También líder de la derecha tradicional de Los Republicanos, Retailleau reconoció de forma implícita que ha puesto sus ojos en el Elíseo, y que será entonces cuando pueda resolver esta situación. "Este presupuesto consagra el hecho de que habrá que esperar a la elección presidencial para llevar a cabo las reformas que el país necesita", apuntó.