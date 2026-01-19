Dinamarca y Groenlandia proponen a Mark Rutte una misión de la OTAN en la isla semiautónoma y el Ártico

Las claves nuevo Generado con IA Dinamarca y Groenlandia han propuesto a la OTAN una misión en el territorio semiautónomo de Groenlandia y el Ártico, según informó el ministro danés de Defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la organización seguirá colaborando con Dinamarca y Groenlandia para garantizar la seguridad en el Ártico. Donald Trump amenazó con imponer aranceles a productos de varios países europeos, incluyendo Dinamarca y Noruega, hasta que se alcance un acuerdo para la compra de Groenlandia. Trump criticó a los líderes europeos por oponerse a sus planes sobre Groenlandia y les instó a centrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Dinamarca y Groenlandia propusieron este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión de la OTAN en el territorio semiautónomo y el Ártico, informó el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

"Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto", dijo a la prensa tras reunirse con Rutte en Bruselas junto a la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

"Lo hemos propuesto. El Secretario General de la OTAN también ha tomado nota de ello, y creo que ahora podemos establecer un marco para lograrlo", afirmó Poulsen. "Esto también está en línea con lo que hemos discutido con el gobierno de Groenlandia".

Por su parte, Rutte aseguró que la OTAN seguirá trabajando con Dinamarca y Groenlandia en la seguridad de la zona del Ártico.

"Discutimos lo importante que es el Ártico, incluida Groenlandia, para nuestra seguridad colectiva y cómo Dinamarca está intensificando las inversiones en capacidades clave", dijo Rutte en X. "Seguiremos trabajando juntos como aliados en estos temas importantes", añadió.

Este encuentro se produjo después de que trascendiera que Trump advirtió al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que como su país "decidió no concederle el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más", ya no siente "la obligación de pensar únicamente en la paz".

Pese a que el primer ministro noruego defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado depende del "Comité Nobel independiente y no del Gobierno noruego", Trump lo rechazó.

"Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan. Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver", señaló horas después en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Trump se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia. "Sin comentarios", señaló.

El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EEUU por oponerse a sus planes.

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25 %, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump dijo: "Sí, al 100 %".

El mandatario estadounidense cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EEUU ante amenazas externas.

"Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído", declaró. "Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia".