La ruta Argelia-España fue la única de la Unión Europea donde aumentó la presión migratoria en 2025 (+14%)

A nivel general, las llegadas irregulares a la UE cayeron un 26% en 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2021.

El incremento se atribuye principalmente a más salidas desde Argelia, con migrantes mayoritariamente argelinos, somalíes y marroquíes.

España se convirtió en la excepción europea, con 19.403 llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo Occidental, superando a la ruta hacia Canarias.

La ruta migratoria entre Argelia y España fue la única en la UE con un aumento de presión en 2025, registrando un 14% más de llegadas irregulares.

Mientras la llegada de migrantes irregulares cae con fuerza en casi toda la Unión Europea (un 26% en 2025), España rompe la tendencia y se convierte en la gran excepción del bloque.

La ruta del Mediterráneo Occidental -que conecta Marruecos y Argelia con las costas españolas- fue la única de toda la UE donde subió la presión migratoria el año pasado: un incremento del 14%, hasta alcanzar un total de 19.403 llegadas irregulares.

La Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) atribuye este repunte -que deja las cifras más altas desde 2019- al aumento de las salidas desde Argelia. Las principales nacionalidades de quienes llegan por esta vía son argelinos, somalíes y marroquíes.

Número de llegadas irregulares entre enero y diciembre de 2025 en las principales rutas migratorias de la Unión Europea

Con este fuerte incremento, la llegada de migrantes irregulares desde Argelia supera ya a la ruta del África occidental hacia las islas Canarias, que registró 17.280 entradas irregulares entre enero y diciembre de 2025.

Se trata de la caída más pronunciada de toda la UE (-63%), gracias a los "fuertes descensos en las salidas desde Mauritania, Marruecos y Senegal", según los datos del informe anual de Frontex publicado este jueves. Los migrantes que llegan por este itinerario son en su mayoría de Mali, Senegal y Guinea.

En 2025, la ruta del Mediterráneo Central siguió siendo la vía migratoria más activa hacia la UE, con niveles de detección en términos generales similares a los de 2024 (66.328 llegadas). Las salidas desde Libia continuaron siendo un factor clave que determina los movimientos hacia Italia.

En la ruta del Mediterráneo Oriental, las detecciones descendieron un 27%, hasta situarse en 51.399. Sin embargo, los cruces desde el este de Libia hacia la isla de Creta se multiplicaron por más de tres, lo que "demuestra cómo la presión puede desplazarse rápidamente incluso cuando el panorama regional general apunta a un descenso".

A lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales, las entradas irregulares también disminuyeron de forma notable (-42%), gracias a las medidas de seguridad reforzadas. Entre ellas, el lanzamiento de una nueva operación conjunta de Frontex en Bosnia y Herzegovina.

Finalmente, los intentos detectados de salida hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha se mantuvieron aproximadamente en línea con 2024 (65.861).

En conjunto, las tres nacionalidades detectadas con mayor frecuencia en 2025 fueron bangladesíes, egipcios y afganos.

Libia siguió siendo el principal país de salida para casi todas las principales nacionalidades que registraron aumentos, lo que subraya su papel central continuo en los movimientos hacia Europa a través del Mediterráneo Central.

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1.878 personas perdieron la vida en el Mediterráneo en 2025, frente a las 2.573 del año anterior.

En total, las entradas irregulares por las fronteras de la UE cayeron un 26% en 2025, hasta situarse en casi 178.000. Esta cifra es menos de la mitad del total registrado en 2023 y el nivel más bajo desde 2021.

Pese a este "avance significativo", Frontex advierte de que "la situación en las fronteras de Europa sigue siendo incierta".

"La presión migratoria puede desplazarse rápidamente entre rutas, influida por conflictos, inestabilidad y redes de tráfico de personas. La UE también ya se enfrenta a intentos de actores hostiles de explotar los flujos migratorios para presionar las fronteras exteriores", señala el informe.

"La tendencia va en la dirección correcta, pero los riesgos no desaparecen", ha señalado el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

"Esta caída demuestra que la cooperación puede dar resultados. No es una invitación a relajarse. Nuestra responsabilidad es mantenernos alerta, apoyar a los Estados miembros sobre el terreno y garantizar que Europa esté preparada para nuevos retos en sus fronteras", reclama el director de Frontex.