Rusia lanza otro bombardeo masivo y mata a 4 ucranianos tras las acusaciones de EEUU de "intensificar" la guerra

Los bomberos ucranianos tratan de apagar un fuego provocado por el ataque ruso sobre Járkov. Sofiia Gatilova Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con 25 misiles balísticos y 293 drones, golpeando infraestructura energética y causando cortes de electricidad en Kiev. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en los alrededores de Járkov tras el bombardeo ruso, que también alcanzó una terminal de servicios de paquetería. El puerto de Odesa fue atacado, resultando dañadas viviendas, una clínica, una escuela y una guardería. Estados Unidos acusó a Rusia ante la ONU de intensificar el conflicto justo cuando avanzan contactos diplomáticos para buscar una solución al enfrentamiento.

El Ejército ruso lanzó en la madrugada del lunes al martes otro ataque masivo con 25 misiles balísticos y 293 drones contra Ucrania, golpeando una central térmica y provocando nuevos cortes de energía en Kiev. En el bombardeo sobre los alrededores de la ciudad de Járkov murieron cuatro personas.

El ataque ruso, el más intenso en lo que va de año según grupos ucranianos que monitorean el curso de la guerra, se ha registrado pocas horas después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por el lanzamiento la semana pasada del misil ruso Oreshnik, con capacidad nuclear, contra una región fronteriza con Polonia.

Tammy Bruce, la representante de Estados Unidos ante la ONU, acusó a Moscú de incurrir en una "peligrosa e inexplicable escalada" en un momento en el que se han intensificado los contactos diplomáticos para tratar de poner fin a un conflicto que está a punto de cumplir cuatro años.

🚨Overnight, russia bombed a Nova Poshta terminal near Kharkiv. 4 people were killed, and 6 others wounded‼️



Yes, a delivery service terminal.



Barbarians! Terrorists! pic.twitter.com/4EUwB0rSi8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 13, 2026

"En un momento clave, debido en exclusiva al compromiso inigualable del presidente Trump con la paz mundial, ambas partes deberían buscar maneras de reducir la tensión", apuntó, recordando que Rusia votó hace un año a favor de una resolución que exigía el fin de la guerra. "Sería positivo que convirtieran sus palabras en hechos", añadió Bruce.

El ataque de la pasada madrugada mató a cuatro personas e hirió a otras seis en los alrededores de la ciudad de Járkov, al noreste de Ucrania, según ha informado en sus redes sociales el jefe de la administración de la región, Oleg Siniégubov. Rusia también atacó el puerto de Odesa, en el sur del país y uno de los objetivos principales de sus bombardeos, dañando al menos dos viviendas, una clínica, una escuela y una guardería.

Los misiles también alcanzaron una central térmica de la empresa privada ucraniana DTEK, según informó la propia compañía en sus redes sociales. El ataque provocó "daños sustanciales" en el equipamiento de la instalación. El operador de la red eléctrica del país, Ukrenergo, informó de cortes de emergencia en la capital tras el intenso bombardeo.

Según la empresa, el de anoche es el octavo ataque masivo contra centrales térmicas de DTEK, el principal operador privado del sector energético ucraniano, desde el pasado otoño, cuando Rusia empezó la actual ola de bombardeos contra la infraestructura crítica de Kiev.

Las tropas del Vladímir Putin ya lanzaron el viernes pasado un gran ataque contra el sistema energético ucraniano que dejó sin electricidad y calefacción a millones de personas cuando las temperaturas bajaban de los diez grados negativos. Los trabajadores del sector siguen trabajando para reparar equipamiento dañado entonces y mitigar las consecuencias de ese bombardeo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló este lunes que la información recabada por sus servicios de inteligencia apunta a que Rusia prepara para los próximos días otro ataque masivo contra las infraestructuras energéticas ucranianas, cuando las temperaturas mínimas en Ucrania se espera que rocen los veinte grados bajo cero.