Rusia lanza un misil balístico hipersónico contra Ucrania como represalia por el falso ataque a la residencia de Putin

Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso. El lanzamiento se enmarca en un nuevo bombardeo masivo nocturno contra la infraestructura energética y las fábricas de aparatos no tripulados de Kiev.

El misil, con capacidad nuclear, ha impactado en la región de Lviv, que hace frontera con Polonia. El ministro de Exteriores ucraniano ha denunciado que este ataque supone una "grave amenaza" a la seguridad europea.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oreshnik, para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin. La CIA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, también elaboró un informe para el presidente Donald Trump que descartaba las acusaciones de Moscú.

Another video of the Russian Oreshnik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) strike from CCTV cameras in Lviv. pic.twitter.com/4mg999hJOd — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Moscú disparó por primera vez un Oreshnik, que vuela a 13.000 km/h, contra lo que afirmó ser una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk en noviembre de 2024. En esa ocasión, fuentes ucranianas afirmaron que el misil transportaba ojivas simuladas, no explosivos, y causó daños limitados.

En el comunicado del Ministerio de Defensa ruso se justifica la utilización del poderoso misil como una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre". Este episodio fue aprovechado también por Moscú para acusar a los ucranianos de estar boicoteando las negociaciones de paz.

El Oreshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, tiene un alcance medio y puede portar ojivas nucleares. En este sentido, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EEUU, ha defendido que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo.

Este ataque se registra además en un momento clave en términos diplomáticos: Ucrania negocia garantías de seguridad con Occidente para que no se vuelva a repetir en el futuro una agresión rusa, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas para monitorizar un hipotético acuerdo de paz.

