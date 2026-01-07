Sánchez carga contra Trump pero está dispuesto a enviar tropas a Ucrania para aplicar la paz que pacte con Putin

Mientras algunos líderes europeos como Meloni y Tusk rechazan enviar tropas, Sánchez abre la puerta a la participación española, destacando la importancia de la seguridad colectiva europea frente a la amenaza rusa.

La misión internacional en Ucrania no será de combate, sino que buscará garantizar el alto el fuego y la seguridad tras un acuerdo de paz, con Estados Unidos supervisando el mecanismo de verificación.

La cumbre en París de la 'Coalición de Voluntarios' acuerda el despliegue de una fuerza multinacional de disuasión en Ucrania, liderada por Francia y Reino Unido, con participación de aliados como Canadá, Japón y Australia.

Pedro Sánchez critica a Donald Trump por su política internacional, pero se muestra dispuesto a enviar tropas españolas a Ucrania para garantizar la paz tras un posible acuerdo negociado con Putin.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado de nuevo este lunes contra Donald Trump por aplicar “la ley del más fuerte” en Venezuela o Groenlandia, aunque al mismo tiempo abre la puerta al envío de tropas españolas a Ucrania para hacer cumplir un eventual acuerdo de paz negociado por Estados Unidos con Vladímir Putin, un pacto que podría obligar a Kiev a ceder territorios a Moscú.

En la cumbre de la 'Coalición de Voluntarios' que apoyan a Ucrania celebrada este martes en París, los 35 países miembros han pactado desplegar en Ucrania una fuerza multinacional de disuasión, compuesta de "varios miles" de soldados. "No son fuerzas destinadas al combate", sino que su función es garantizar el alto el fuego, ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión del encuentro.

La misión estará liderada por Francia y Reino Unido, que han firmado en la capital gala un acuerdo de despliegue con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Aunque la mayoría de los efectivos serán europeos, otros aliados como Canadá, Japón o Australia también podrán contribuir. La fuerza contará como último recurso con el "apoyo" de Estados Unidos, aunque no se ha concretado en qué modalidades.

Entre las principales potencias de la UE, la italiana Giorgia Meloni y el polaco Donald Tusk han descartado de nuevo este martes el envío de tropas a Ucrania, mientras que el alemán Friedrich Merz apuesta por reforzar la presencia militar en los países limítrofes de la OTAN, aunque sin cerrar la puerta a “ninguna opción”.

A la cumbre en el Elíseo han asistido también el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. "Creemos que prácticamente hemos cerrado los protocolos de seguridad, que son fundamentales para que los ucranianos sepan que, cuando esto termine, habrá terminado para siempre", ha dicho Witkoff.

"Creo que hoy ha sido un hito muy, muy importante. Esto no significa que vayamos a alcanzar la paz, pero la paz no sería posible sin los avances logrados aquí hoy", asegura Kushner.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, durante la cumbre de París Reuters

"Si Ucrania va a cerrar un acuerdo definitivo, tiene que saber que, después de ese acuerdo, estará segura, que contará, obviamente, con una disuasión sólida y con verdaderos mecanismos de garantía para asegurar que esto no vuelva a ocurrir", ha subrayado el yerno de Trump.

En la rueda de prensa conjunta al término de la cumbre de París -en la que además de Witkoff y Kushner han participado el propio Zelenski, así como el británico Keir Starmer- Macron se ha negado a hablar de los dos últimos frentes que han tensado la relación de la UE con Trump: su intervención en Venezuela y su amenaza de anexionarse Groenlandia.

"La cuestión de Venezuela no tiene nada que ver con lo que nos reúne hoy aquí", se ha excusado el presidente francés. En cuanto a Groenlandia, los líderes de las grandes potencias europeas habían publicado por la mañana un comunicado conjunto de apoyo a Dinamarca.

Toda esta compleja coreografía diplomática vuelve a evidenciar que los dirigentes de la UE quieren evitar a toda costa un choque frontal con Trump, por miedo a que abandone definitivamente a Ucrania y se desentienda por completo de la seguridad de Europa.

En contraste, Sánchez ha aprovechado su comparecencia de prensa individual tras la cumbre de París para cargar contra el presidente de EEUU, eso sí, sin nombrarlo en ningún momento. "No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes", ha dicho.

El Gobierno de España, ha subrayado, "no puede reconocer la legitimidad de una acción militar (en Venezuela)que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un Ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".

Pedro Sánchez saluda a Emmanuel Macron a su llegada a la reunión de la 'coalición de voluntarios' en París Moncloa

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo", sostiene el presidente del Gobierno.

Al mismo tiempo, Sánchez abre la puerta por primera vez al envío de tropas españolas a Ucrania para formar parte de la fuerza multinacional de disuasión, cuya seguridad dependerá en última instancia de EEUU, según el esquema pactado en París.

"Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas", ha alegado.

"Si lo hemos hecho en otras latitudes y en otros puntos del mundo, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa? Por supuesto que también vamos a contribuir en Europa a esa paz, a esa seguridad colectiva y a la defensa de nuestro proyecto común que es Europa", afirma Sánchez.

El presidente del Gobierno abrirá el próximo lunes una ronda de contactos con la "mayoría" de los grupos políticos para trasladarles los acuerdos alcanzados en París, y tiene previsto comparecer en el Congreso de los Diputados cuando se cierren todos los detalles de la contribución española.

Los líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la reunión de la 'coalición de voluntarios' este martes en París Reuters

Además de la fuerza multinacional de disuasión, los aliados europeos han anunciado en París "compromisos vinculantes" para salir al rescate de Ucrania en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia. Se trata de una obligación inspirada en el artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN.

Por su parte, EEUU se encargará de liderar el mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego.

Aunque los europeos y la administración Trump han logrado acercar posturas sobre Ucrania en París, la paz parece tan lejos como siempre: el Kremlin ha rechazado previamente la presencia de tropas europeas sobre el terreno y ha advertido de que las considerará como un "objetivo legítimo".

"Hoy en París, Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países han hablado con una sola voz sobre las garantías de seguridad y el futuro de Ucrania", ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Sin embargo, sigo siendo escéptico sobre las intenciones de Rusia. Lo que necesitamos es una fuerte presión sobre ellos, con todas las medidas económicas y políticas a nuestro alcance", avisa Tusk.