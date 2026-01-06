Sánchez, Merz, Macron, Meloni y Starmer apoyan a Dinamarca frente al plan de Trump de anexionarse Groenlandia

Los líderes europeos apelan a la colaboración para la seguridad del Ártico, pero insisten en el respeto a la soberanía y las fronteras de Dinamarca y Groenlandia.

La primera ministra danesa advierte que un ataque de EE.UU. contra Groenlandia supondría el fin de la OTAN y el orden internacional actual.

El comunicado conjunto defiende que solo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre su soberanía y rechaza la pretensión estadounidense.

Líderes de Europa y Reino Unido muestran su apoyo a Dinamarca ante el plan de Trump de anexionarse Groenlandia.

Los líderes de las grandes potencias de Europa cierran filas con Dinamarca frente a las pretensiones de Donald Trump de anexionarse unilateralmente Groenlandia, la gran isla del Ártico bajo soberanía danesa, apelando a sus necesidades de "seguridad nacional".

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", defienden los jefes de Estado y de Gobierno de los cinco grandes países de la UE más Reino Unido en un inusual comunicado conjunto.

La declaración está firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el alemán Friedrich Merz; el francés Emmanuel Macron; la italiana Giorgia Meloni; el polaco Donald Tusk; y el británico Keir Starmer.

El comunicado lo suscribe también la propia primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que este mismo lunes advertía que un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia supondría el fin de la OTAN y del orden mundial nacido de la Segunda Guerra Mundial.

La declaración se ha publicado apenas horas después de que el jefe adjunto de gabinete y asesor de seguridad de Donald Trump, Stephen Miller, defendiera este lunes en una entrevista en CNN que Groenlandia pase a estar bajo soberanía estadounidense.

"La verdadera pregunta es: ¿con qué derecho Dinamarca afirma su control sobre Groenlandia? ¿Cuál es la base de su reclamación territorial? ¿En qué se fundamenta que Groenlandia sea una colonia de Dinamarca?", afirmó Miller.

"Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos garantice la seguridad de la región ártica y proteja a la Alianza y sus intereses, resulta evidente que Groenlandia debería integrarse en Estados Unidos", alega uno de los asesores más influyentes del presidente de EEUU.

"Nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia", respondió Miller al ser preguntado por si la administración Trump descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla del Ártico.

Su esposa, Katie Miller, publicó un tuit el sábado -pocas horas después de la intervención de EEUU en Venezuela- con el mapa de Groenlandia cubierto por la bandera estadounidense. "PRONTO", escribió recurriendo a las mayúsculas que usa el propio Trump en muchos de sus mensajes en redes.

La OTAN y el Ártico

Pese a esta nueva provocación, los líderes europeos exhiben un tono conciliador con Trump y le ofrecen colaborar en la seguridad del Ártico frente a otras potencias como Rusia o China. Eso sí, respetando siempre los principios de soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras.

"La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", reza el comunicado conjunto.

"La OTAN ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están redoblando sus esfuerzos. Nosotros y muchos otros aliados hemos incrementado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

España reitera, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, su firme apoyo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia.



El respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz. Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2026

Los líderes europeos le recuerdan a Trump que "el Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN".

"La seguridad en el Ártico debe lograrse, por tanto, de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", subraya la declaración.

"Estos son principios universales, y no dejaremos de defenderlos", aseguran los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca.

"Los Estados Unidos son un socio esencial en este empeño, como aliado de la OTAN y en virtud del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 1951", señala la declaración, en un intento final de congraciarse con Trump.