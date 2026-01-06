El bar que se incendió en Nochevieja en Suiza no se sometió en los últimos 5 años a ningún control de seguridad

Imagen de las bengalas utilizadas en el interior del bar de Suiza en el que murieron al menos 40 personas. Le Constellation / Redes Sociales

Las claves nuevo Generado con IA El bar Le Constellation de Crans-Montana, donde murieron 40 personas en Nochevieja, no había pasado ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años. Las normas vigentes no obligaban a revisar los materiales utilizados en las instalaciones, como la espuma insonorizante del techo que facilitó la rápida propagación del incendio. Se ha cerrado otro local gestionado por los mismos responsables del bar y estos enfrentan una investigación por homicidio y negligencia. Tras el incendio, en la localidad se ha prohibido el uso de bengalas en locales de ocio nocturno.

El alcalde de Crans-Montana, localidad donde perdieron la vida 40 personas en el incendio del bar Le Constellation, ha confirmado en una rueda de prensa que el local no había pasado ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años.

Nicolas Feraud afirmó que las normas vigentes no obligan a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como el bar ¨Le Constellation¨, donde la espuma insonorizante utilizada en el techo provocó que el fuego se propagara en cuestión de segundos, según las evidencias.

Como medida preventiva, Feraud confirmó que por el momento se ha procedido al cierre de otro local administrado por los gerentes del bar Le Constellation, que actualmente se enfrentan a una investigación por "homicidio y negligencia".

"Nuestra seguridad consideró aceptable en ese momento la espuma insonorizadora utilizada en el bar", añadía el dirigente suizo.

Al ser cuestionado sobre ello, el alcalde reconoció que no tenía ninguna explicación que ofrecer para el incumplimiento de las normas vigentes, que establecen al menos un control anual de las medidas de seguridad.

Tras este trágico suceso, en la localidad suiza se ha prohibido el uso de todas las bengalas, como las que provocaron el incendio, en los locales de ocio nocturno.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.