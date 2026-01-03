Von der Leyen, tras la captura de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela: "Apoyamos una transición pacífica"

Las claves nuevo Generado con IA Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó su apoyo a una transición pacífica y democrática en Venezuela tras los ataques de Estados Unidos. El gobierno estadounidense, bajo la administración Trump, bombardeó enclaves estratégicos en Venezuela, incluyendo bases militares y puertos clave. Estados Unidos afirma haber capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera del país. Von der Leyen destacó la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en cualquier solución a la crisis venezolana.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela producido durante la pasada madrugada.

"Apoyamos al pueblo de Venezuela y una transición pacífica y democrática. Nos aseguramos de que los ciudadanos de la UE en el país puedan contar con todo nuestro apoyo. Seguimos muy de cerca la situación de Venezuela. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas", ha indicado la mandataria europea.

El Ejecutivo de Trump comenzó a bombardear enclaves estratégicos venezolnaos durante la madrugada del sábado. Algunas de las localizaciones atacadas han sido La Carlota, la principal base de la Fuerza Aérea Venezolana; Fuerte Tiuna, el megacomplejo militar donde está, entre otros, el Ministerio de Defensa venezolano y la residencia de altos mandos militares; La Guaira, estado vecino donde se halla el principal puerto y aeropuerto venezolano; el aeródromo en Higuerote, y el Cuartel de la Montaña, desde donde dirigió el golpe de Estado el expresidente venezolano, Hugo Chávez.

Además, el Ejecutivo de Trump afirma haber capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación calificada por EEUU de "brillante". "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

El mandatario se remitió a una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) a las once de la mañana de este sábado (16.00 GMT) para ampliar la información sobre el operativo encabezado por las fuerzas estadounidenses.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.