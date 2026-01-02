Zelenski nombra al jefe de los espías, Kirilo Budanov, como su nuevo 'número dos' tras la dimisión de Andriy Yermak

El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, se reúne con el presidente Volodímir Zelenski. Reuters

Volodímir Zelenski nombró este viernes jefe de la oficina presidencial a Kirilo Budanov (Kiev, 39 años), que lideraba la agencia de inteligencia militar desde agosto de 2020.

"Me reuní con Kirilo Budanov y le propuse encabezar la Oficina del Presidente de Ucrania", anunció a través de redes sociales. "Ahora, Ucrania necesita enfocarse más en cuestiones de seguridad, en el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y la seguridad del país, así como en la vía diplomática de las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá principalmente para cumplir estas tareas de nuestro Estado. Kirilo tiene experiencia especializada en estas áreas y la fuerza suficiente para lograr resultados", zanjó el presidente.

Budanov no se lo pensó dos veces. "Considero el cargo de jefe de la Oficina del Presidente como un nuevo límite de responsabilidad frente al país. Para mí es un honor y una responsabilidad, en un momento histórico para Ucrania, concentrarme en cuestiones críticas de la seguridad estratégica de nuestro Estado", declaró en redes sociales el jefe de los espías, objeto de varios intentos de asesinato a manos de los rusos desde la invasión a gran escala.

Zelenski buscaba desde finales de noviembre un relevo para el todopoderoso Andriy Yermak, un líder en la sombra caído en desgracia. El hombre de confianza del presidente, con quien mantenía una relación de amistad antes incluso de dar el salto a la arena política, se vio envuelto en el mayor caso de corrupción desde que comenzó la denominada "operación militar especial" de febrero de 2022.

Las agencias anticorrupción realizaron una redada en el domicilio del abogado y exproductor de cine —industria donde coincidió con Zelenski— en busca de pruebas que lo incriminaran en la operación Midas, la macrocausa que investiga las mordidas millonarias en la compañía de energía pública Energoatom. Un escándalo nacional que forzó su dimisión.

Sucesor designado

Budanov encabezó desde el minuto uno la lista de sucesores potenciales de Yermak. Otros nombres que estaban encima de la mesa del presidente eran los del ex primer ministro y actual titular de Defensa, Denis Shmihal, y del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fédorov. También había ganado enteros en las últimas semanas el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores, Serhii Kyslytsia, uno de los principales negociadores con la Administración Trump.

Casado con Marianna Budánova, exasesora del alcalde de Kiev y víctima de un envenenamiento no mortal con metales pesados en 2023, el nuevo jefe de la oficina de Zelenski recibió este viernes su primer encargo a manos del presidente: actualizar y presentar para su aprobación las "bases estratégicas de defensa y desarrollo del Estado", en coordinación con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, líder en funciones del equipo negociador con la Casa Blanca.

El nombramiento de Budanov sienta un precedente. Es la primera vez que un general operativo y alto funcionario de inteligencia, con experiencia en negociaciones y operaciones militares, ocupa un cargo civil.

Su elección tampoco está exenta de polémica. En 2021, el jefe de los espías se vio salpicado por residir en un inmueble vinculado a un empresario acusado de actividades cuestionables. El caso —a la vista está— nunca llegó a afectar a su carrera.

"Para Zelenski es algo positivo porque la popularidad de Budanov es alta", destaca en conversación con este periódico Oleksiy Haran, profesor de Políticas Comparadas en la Universidad Nacional de Kiev. "Su nombramiento vendría a probar que hay un enfoque en seguridad, defensa y asuntos internacionales".