Al menos 24 muertos en Rusia tras un ataque ucraniano con drones contra una zona civil en Año Nuevo, según el Kremlin

Llamas y humo se elevan de un incendio tras lo que las autoridades rusas describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos contra un hotel y una cafetería, en medio del conflicto ruso -ucraniano en la aldea de Khorly, en la región de Jersón, una zona ucraniana bajo control ruso , el 1 de enero de 2026. Reuters

Rusia ha acusado a Ucrania de matar al menos a 24 personas en la noche de este jueves en un ataque con drones contra un hotel y un café donde civiles celebraban el Año Nuevo en una parte controlada por Putin de la región de Kherson, en el sur de Ucrania. Según el Kremlin, entre las víctimas hay un niño.

Además, Kiev ha reivindicado un ataque con drones contra una refinería rusa en Krasnodar. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado esta Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron varias regiones rusas, incluida la ciudad de Moscú.

"Según la información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos, ha asegurado el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, quien afirma que se trata de un "ataque deliberado" contra civiles.

Según Saldo, los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada. Sin embargo, la agencia Reuters no ha podido verificar las fotografías difundidas por el servicio de prensa de Saldo, en las que se muestran presuntas consecuencias del ataque.



En las imágenes se veía al menos un cadáver bajo una sábana blanca. El edificio mostraba indicios de un intenso incendio y lo que parecían manchas de sangre en el suelo.

El cuerpo de una víctima yace tendido en el suelo tras lo que las autoridades rusas describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos contra un hotel y una cafetería, en medio del conflicto ruso -ucraniano en curso en la aldea de Khorly, en la región de Kherson, una zona de Ucrania controlada por Rusia , el 1 de enero de 2026. Reuters

"Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", ha añadido después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz, algo que la CIA ha negado que ocurriera.



Jersón es una de las cuatro regiones de Ucrania que Rusia reclamó como suya en 2022, una decisión que Kiev y la mayoría de los países occidentales denunciaron como una apropiación ilegal de tierras.

Ataque ruso a Ucrania

Por su parte, los responsables de la Administración Militar Regional de Jersón y de Járkov (Ucrania), han informado de un muerto y dos heridos en un ataque con "más de 200 drones" rusos durante la última noche del año.

Las defensas antiaéreas, según el parte castrense, no pudieron evitar que se registraran 24 impactos de drones rusos en 15 puntos del territorio ucraniano. Las autoridades han informado de que más de 100.000 personas se encuentran sin electricidad en la región occidental de Volinia por este ataque.

Russia deliberately brings war into the New Year – launching more than two hundred attack drones against Ukraine overnight. Most of them were successfully shot down, and I thank all our warriors who repelled this attack. The strikes hit the Volyn, Rivne, Zaporizhzhia, Odesa,… pic.twitter.com/JfijkZ1y7E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2026

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo ha condenado en su canal de Telegram: "Los objetivos del ataque fueron infraestructuras energéticas. Las muertes deben cesar".



"No puede haber pausa en la protección de vidas. Si los ataques no cesan en las fiestas de Año Nuevo, no se pueden retrasar las entregas de los sistemas de defensa antiaérea. Nuestros aliados tienen los equipos necesarios", ha indicado Zelenski, que se ha mostrado agradecido por el apoyo internacional a su país.

"Esperamos que todo lo que acordamos con Estados Unidos para nuestra defensa en diciembre llegue a tiempo", ha concluido al hacer alusión a los últimos contactos de Kiev y Washington para cooperar ante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

