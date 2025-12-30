La Conferencia de Seguridad de Múnich invita al partido ultra AfD a la edición de 2026 tras criticar JD Vance su exclusión

Las claves nuevo Generado con IA La Conferencia de Seguridad de Múnich invitará en 2026 al partido ultraderechista AfD, tras dos años de exclusión. La decisión llega después de las críticas del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien defendió la inclusión de partidos políticos de todo el espectro. Vance reprochó a líderes europeos la exclusión de la AfD, abogando por aceptar puntos de vista alternativos y criticando los pactos para aislar a la ultraderecha. La invitación se extiende a todos los partidos representados en el Bundestag, especialmente a quienes integran las comisiones de Exteriores y Defensa.

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) volverá a estar presente en la próxima Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) tras ser excluido durante los dos últimos años.

La invitación de la organización a legisladores de la formación ultra para participar en el foro de política de seguridad de alto perfil el próximo año llega también tras las duras críticas vertidas por el vicepresidente estadounidense JD Vance en la pasada edición por su ausencia.

En un incendiario discurso, el 'número dos' de Trump 'abroncó' en febrero a los líderes europeos, acusándolos de limitar la libertad de expresión e instándoles a aceptar "puntos de vista alternativos", al tiempo que cargó contra los organizadores de la conferencia por haber "prohibido participar a legisladores que representan a partidos populistas de izquierda y derecha".

"Si corren ustedes por miedo a sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes y tampoco habrá nada que puedan hacer por el pueblo estadounidense que nos eligió a mí y al presidente Trump", subrayó Vance, que también resaltó que los votantes cada vez se decantan más por "líderes políticos que prometen poner fin a la inmigración fuera de control".

A menos de dos semanas de las elecciones alemanas, Vance cargó, en una clara intromisión política, contra el pacto de los partidos alemanes de centro para no cooperar con AfD: "No hay espacio para cordones sanitarios".

Además, el vicepresidente de EEUU aprovechó su presencia en Múnich para reunirse con la colíder de AfD, Alice Weidel, tras rechazar una oferta para ver al entonces canciller, Olaf Scholz.

La 'bronca' de Vance causó un gran malestar entre los líderes europeos, especialmente en Alemania, donde nueve días después se abrieron las urnas, dejando a la ultraderecha como principal partido de la oposición.

Tras este episodio, los organizadores de la Conferencia de Seguridad de Múnich han decidido invitar a la edición de 2026 a parlamentarios de todos los partidos con representación en el Bundestag, en particular a los miembros de las comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa.

Una decena de diputados de la AfD forman parte del Comité de Asuntos Exteriores y otros nueve del Comité de Defensa.

El AfD, el partido de oposición más grande de Alemania, ha movilizado a los votantes con una agenda radical antiinmigración, mientras que muchos de sus miembros son vistos como simpatizantes de Rusia.

En mayo, la inteligencia alemana calificó al partido populista de organización de extrema derecha, designación que desató el debate sobre si el partido debería prohibirse. Desde entonces, la clasificación ha sido suspendida en espera de una impugnación legal.